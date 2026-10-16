Un cayuco con 77 inmigrantes subsaharianos arriba a las costas de El Hierro

La presión sobre la ruta canaria no da tregua. Durante las primeras horas de este viernes, un cayuco con 77 personas a bordo ha sido interceptado en las proximidades de la isla de El Hierro, sumando un nuevo episodio al incesante goteo de barcazas precarias procedentes del continente africano.

La embarcación fue avistada cuando navegaba a menos de dos millas náuticas de la costa herreña. Tras detectarse su presencia, los servicios de emergencia activaron a la Salvamar Navia, dependiente de Salvamento Marítimo, que zarpó de inmediato para salir a su encuentro. La tripulación de la nave pública prestó auxilio al cayuco y lo escoltó con seguridad hasta el muelle de La Restinga, punto habitual de desembarco en el extremo sur de la isla.

A bordo de la barquilla viajaban personas de origen subsahariano, entre las que se encontraban cinco mujeres. A su llegada a tierra firme, se desplegó el protocolo sanitario habitual en el propio puerto, coordinado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y voluntarios de Cruz Roja, quienes prestaron la primera asistencia médica y verificaron el estado de salud de los recién llegados sin que en un principio constaran traslados hospitalarios de urgencia.

La isla del meridiano continúa siendo uno de los destinos más tensionados por la inmigración irregular en el archipiélago. Las rutas atlánticas, conocidas por su extrema peligrosidad debido a las fuertes corrientes oceánicas y la precariedad de las naves fletadas por las mafias del tráfico de personas, mantienen en jaque a los servicios asistenciales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en la zona.

Tras la pertinente revisión humanitaria, los ocupantes de la embarcación han quedado bajo custodia policial para proceder a los trámites reglamentarios de filiación e identificación, paso previo a su derivación a las instalaciones de acogida temporal, en medio de la recurrente saturación que afronta el flanco sur de España.