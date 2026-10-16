Canarias se sitúa en Bruselas como hub estratégico de la economía azul europea

El Gobierno de Canarias ha reforzado en Bruselas la proyección internacional del Archipiélago en el ámbito de la innovación marítima a través de una nueva edición del encuentro 'DiploInnova Canarias'. La jornada reunió a representantes de instituciones comunitarias, centros de investigación, universidades y tejido empresarial especializados para abrir vías de cooperación en el marco de la economía azul. El encuentro permitió exponer las capacidades insulares en áreas como la observación oceánica, las energías renovables marinas, el hidrógeno, la acuicultura, la actividad portuaria y la robótica ante agentes comunitarios, con vistas a incrementar la presencia de las islas en futuros programas e inversiones de la Unión Europea.

Durante su intervención telemática, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, destacó que la ubicación geográfica estratégica del Archipiélago y su experiencia vinculada al océano le permiten realizar una aportación singular a las prioridades de la UE en materia de competitividad y autonomía estratégica. Clavijo subrayó que el nuevo enfoque europeo sobre las Regiones Ultraperiféricas (RUP) reconoce su valor en la transición energética y la investigación marina, un escenario que las islas deben aprovechar para traducir su conocimiento en proyectos de inversión concretos.

Internacionalización de la ciencia canaria y transferencia

Por su parte, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, enfatizó que la internacionalización del ecosistema científico insular requiere facilitar el acceso de centros, investigadores y empresas a redes europeas que aporten socios, financiación y oportunidades de desarrollo. Machín resaltó que Canarias cuenta con infraestructuras científicas de primer nivel y con un tejido empresarial capacitado para integrarse en consorcios internacionales y responder a las prioridades europeas de la economía marina.

La representación canaria en la capital europea incluyó a la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el Clúster Marítimo de Canarias, la Asociación Canaria de Startups y la Sociedad Canaria de Fomento Económico (Proexca), junto a diversas empresas e iniciativas del sector. Entre los valores competitivos expuestos destaca la posibilidad de ensayar y validar soluciones tecnológicas directamente en el entorno oceánico atlántico, condición que convierte a las islas en un espacio idóneo para la investigación marítima.

Programa de diplomacia científica regional

La iniciativa 'DiploInnova Canarias' se enmarca en el programa de diplomacia científica promovido por el Gobierno de Canarias para proyectar el potencial tecnológico y de innovación del Archipiélago en el escenario internacional. El proyecto conecta misiones diplomáticas, organismos internacionales, instituciones investigadoras y agentes innovadores con el objetivo de facilitar la cooperación multilateral y posicionar a la comunidad autónoma como un polo de referencia en la innovación vinculada al mar.