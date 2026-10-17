ASG designa a Yaiza Castilla candidata al Senado por La Gomera

La Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha elegido a Yaiza Castilla como candidata al Senado por La Gomera para las próximas elecciones generales. La designación se aprobó por unanimidad este sábado, después de las consultas realizadas en las asambleas locales y de la ratificación del comité ejecutivo del partido que lidera Casimiro Curbelo.

Castilla ya ocupó un escaño en la Cámara Alta entre 2016 y 2019, etapa en la que defendió, entre otras cuestiones, las particularidades económicas y fiscales de Canarias y las necesidades de las islas no capitalinas ante la Administración central.

De senadora a consejera de Turismo de Canarias

Tras su paso por el Senado, Castilla asumió la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias durante la pasada legislatura. Desde ese departamento gestionó áreas especialmente relevantes para la economía del Archipiélago, con el turismo como uno de sus principales motores económicos.

La candidata estará acompañada en la lista electoral por Fabián Chinea y Guacimara Barrera, que figuran como suplentes.

ASG presentará la candidatura el lunes en La Gomera

La formación insularista presentará oficialmente la candidatura el próximo lunes, a partir de las 9:00 horas, en su sede central de San Sebastián de La Gomera. El acto contará con la participación de Casimiro Curbelo, secretario general de ASG.

Con esta designación, el partido busca mantener su representación de La Gomera en el Senado y defender en Madrid las demandas de la isla, especialmente en materias como la financiación, las inversiones y la conectividad.