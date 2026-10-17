Canarias lidera el ranking nacional de despidos: las demandas se disparan un 21,6%

Canarias volvió a situarse a la cabeza de España en la tasa de demandas por despido durante el segundo trimestre de 2026. Entre abril y junio, los juzgados del Archipiélago recibieron 3.181 procedimientos de este tipo, un 21,6% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 2.616.

El incremento registrado en las Islas casi duplicó el del conjunto nacional, donde las demandas por despido crecieron un 11,2%. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la tasa canaria alcanzó las 140,8 demandas por cada 100.000 habitantes, frente a las 92,1 de media estatal.

Por detrás de Canarias se situaron Madrid, con una tasa de 113 demandas por cada 100.000 habitantes, y Cataluña, con 111,7. La diferencia refleja la mayor incidencia de estos procedimientos judiciales en el Archipiélago durante el periodo analizado.

Aumentan las reclamaciones económicas de los trabajadores

Las demandas por despido no fueron el único indicador laboral que aumentó en Canarias. Las reclamaciones de cantidad presentadas ante la jurisdicción social también crecieron durante el segundo trimestre de 2026.

En concreto, los juzgados pasaron de registrar 2.380 procedimientos de este tipo entre abril y junio de 2025 a 2.865 en el mismo periodo de este año, un incremento del 20,4%.

La tasa canaria alcanzó los 126,8 procedimientos por cada 100.000 habitantes, la segunda más elevada del país, solo por detrás de Asturias, con 131,2. La media nacional se situó en 71,3.

Estas reclamaciones permiten a los trabajadores exigir judicialmente cantidades que consideran pendientes, como salarios u otras percepciones económicas. Su evolución constituye otro indicador de la litigiosidad laboral en las Islas.

Descienden los concursos de particulares

La estadística del CGPJ también refleja una evolución diferente en los procedimientos concursales de particulares sin actividad empresarial. En Canarias se registraron 891 concursos de personas naturales no empresarias entre abril y junio de 2026, un 19,3% menos que en el mismo trimestre de 2025, cuando se contabilizaron 1.104.

Esta caída contrasta con la evolución nacional, donde estos procedimientos aumentaron un 5,9%. Pese al descenso, la tasa canaria se mantuvo por encima de la media estatal, con 39,4 concursos por cada 100.000 habitantes frente a 34,5 en el conjunto de España.

Los datos del segundo trimestre dibujan así una evolución desigual de la actividad judicial en el Archipiélago: mientras disminuyeron los concursos de particulares sin actividad empresarial, aumentaron las demandas por despido y las reclamaciones económicas en la jurisdicción social.