Canarias refuerza la donación sanguínea con unidades móviles en la universidad y empresas

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha puesto en marcha un dispositivo especial para acercar la donación a los ciudadanos en las distintas islas. La campaña, activa entre el 19 y el 25 de octubre, busca facilitar el acceso a los puntos de extracción en centros de trabajo, áreas comerciales y recintos académicos, favoreciendo así el relevo de donantes en el archipiélago.

En la isla de Tenerife, el despliegue pondrá el foco en la Universidad de La Laguna. Desde el lunes 19, una unidad móvil atenderá en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería náutica en horario de 9:15 a 19:30 horas. Durante las jornadas posteriores, las extracciones se trasladarán a las secciones de Química, Biología, Física y Matemáticas del Campus de Anchieta. Asimismo, los equipos sanitarios se ubicarán en la plaza de la Catedral de San Cristóbal de La Laguna, en los términos municipales de Arico y Arona, en el Multicentro Comercial El Trompo de La Orotava y en la sede lagunera de Leroy Merlin.

Por su parte, en Gran Canaria la iniciativa contará con una presencia destacada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La Facultad de Ciencias de la Salud acogerá extracciones durante toda la semana, a las que se sumarán puntos móviles en las escuelas de Telecomunicación y Ciencias Jurídicas del Campus de Tafira. Los técnicos visitarán también centros de formación profesional y el acuartelamiento de la Guardia Civil en la capital grancanaria, además de habilitar puntos en áreas comerciales como Alcampo en Telde y dependencias empresariales en Agüimes.

El operativo se extiende al resto de las islas a través de centros hospitalarios y espacios urbanos. En Fuerteventura, el dispositivo funcionará en el Hospital General de Fuerteventura y en el centro comercial de Puerto del Rosario, mientras que Lanzarote centralizará las extracciones en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa. Por último, La Palma, La Gomera y El Hierro mantendrán abiertos sus respectivos puntos fijos hospitalarios para garantizar el abastecimiento de reservas en todo el territorio insular.