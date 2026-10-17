Coalición Canaria sella una alianza con veinte grupos ante las elecciones generales

Coalición Canaria y una veintena de formaciones insulares y locales han firmado este sábado la denominada Declaración por la unidad canaria en Madrid, un acuerdo con el que pretenden concurrir juntos a las próximas elecciones generales y evitar que la división del voto reste representación a Canarias en el Congreso de los Diputados.

El pacto ya tiene definidos los principales nombres de las candidaturas. Teodoro Sosa encabezará la lista por Las Palmas, con María Fernández en el segundo puesto, mientras que Cristina Valido volverá a liderar la candidatura por Santa Cruz de Tenerife, seguida de Jonathan Felipe.

Las formaciones firmantes buscan articular un frente común que permita defender los intereses del Archipiélago en las Cortes Generales sin depender de las directrices de los grandes partidos nacionales.

Clavijo defiende la unidad frente a la división política

El secretario general de Coalición Canaria y presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ha defendido el acuerdo como una apuesta por el consenso frente a los enfrentamientos entre partidos. Durante el acto de la firma, ha asegurado que las formaciones han antepuesto la defensa de las Islas a los intereses particulares.

"Aquí hemos decidido poner a las mejores y a los mejores por delante de cualquier interés personal. Mientras otros están pendientes de enfrentarse entre sí, nosotros hemos decidido unirnos para defender a Canarias y hablar de los problemas reales de nuestra gente", ha afirmado.

Vivienda, financiación y REF, entre las prioridades

La declaración recoge doce compromisos programáticos que las organizaciones pretenden llevar a las Cortes Generales. Entre ellos figuran la reforma del sistema de financiación autonómica, la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda en Canarias.

El documento también incluye la protección de las singularidades del Archipiélago dentro de la Unión Europea, el mantenimiento del descuento del 75 % para los residentes en los desplazamientos, la gratuidad del transporte público y una respuesta coordinada ante la presión migratoria.

El acuerdo reúne a organizaciones con implantación en distintas islas y municipios, entre ellas Unidos por Gran Canaria, la Agrupación Herreña Independiente, el Bloque Nacionalista Rural, Roque Aguayro y la Plataforma Vecinal por Santa Brígida.

Con esta alianza, las formaciones nacionalistas y municipalistas aspiran a sumar fuerzas para ganar capacidad de negociación en Madrid y trasladar a las instituciones nacionales sus reivindicaciones para Canarias.