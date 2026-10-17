El PP canario frena el plan de Coalición Canaria de vetar la venta de casas a no residentes

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP regional, Manuel Domínguez, ha mostrado su rechazo a las propuestas de Coalición Canaria (CC) para limitar la compra de vivienda en el archipiélago. Las iniciativas de su socio de gobierno, encabezado por Fernando Clavijo, contemplan restringir las adquisiciones por parte de quienes no residan en las islas y limitar a dos el número de viviendas que puede tener una persona física.

Durante un congreso insular del PP celebrado en San Sebastián de La Gomera, Domínguez cuestionó unas medidas que, a su juicio, pueden poner en riesgo la libertad económica y el derecho a la propiedad. El dirigente popular puso el foco en las dificultades para determinar quién debe considerarse no residente y advirtió de que las restricciones podrían afectar incluso a canarios que se hayan trasladado fuera de las islas por motivos laborales.

«¿Quién no es residente? ¿Alguien que viene de un país tercero? ¿O alguien que nació en esta tierra y se fue algún tiempo porque le contrataron en alguna empresa en la Península?», planteó.

Domínguez cuestiona el límite de dos viviendas

El presidente de los populares canarios también criticó la propuesta de limitar a dos las viviendas en propiedad de una persona física. Domínguez considera que esta restricción puede acabar favoreciendo a las sociedades frente a los particulares, en lugar de solucionar los problemas de acceso a la vivienda.

«Si una persona física no puede tener sino dos viviendas... ¿Qué es lo que se está fomentando? ¿Que las viviendas las tengan personas jurídicas?», preguntó. A continuación, cuestionó la contradicción de una medida que podría trasladar parte de la propiedad inmobiliaria a estructuras empresariales, en vez de facilitar que los ciudadanos puedan invertir sus ahorros.

Para Domínguez, las propuestas de CC pueden perjudicar a las familias que aspiran a mejorar su situación económica mediante la compra de una segunda vivienda, la inversión o una herencia. El dirigente popular defendió el derecho de los canarios a materializar sus ahorros y alertó de las consecuencias que las restricciones podrían tener para quienes quieran adquirir una propiedad.

El PP apuesta por construir más viviendas

Frente a las limitaciones planteadas por los nacionalistas, Domínguez defendió que la respuesta al problema de la vivienda en Canarias pasa por aumentar la oferta y reducir las trabas que dificultan la construcción.

El vicepresidente regional apostó por disponer de un parque público suficiente para atender a las personas más vulnerables, que tienen mayores dificultades para acceder al mercado inmobiliario. Al mismo tiempo, reclamó facilitar la actividad de la iniciativa privada para incrementar el número de viviendas disponibles.

Su posición marca distancias con las propuestas de su socio de gobierno en una de las cuestiones que más preocupan a los canarios. El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas del archipiélago, pero PP y CC mantienen diferencias sobre cómo abordarlo.