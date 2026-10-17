Herido muy grave al precipitarse de un 'buggy' en San Bartolomé de Tirjana

Un joven de 24 años de edad se encuentra en estado grave tras sufrir un accidente este viernes mientras circulaba a bordo de un vehículo tipo 'buggy' por un sendero rústico en el término municipal de San Bartolomé de Tirjana, en el sur de Gran Canaria. El suceso tuvo lugar en una pista de tierra de difícil acceso localizada en Lomo de las Fuentes, un paraje caracterizado por su abrupta orografía que complicó notablemente las labores de auxilio iniciales.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, los hechos se desencadenaron en torno a las 15:39 horas. En ese momento, la sala operativa recibió una llamada de auxilio que alertaba de que un ocupante se había precipitado del automóvil en una zona campestre de complicado tránsito rodado, requiriendo asistencia sanitaria urgente debido al fuerte impacto recibido contra el terreno.

Dada la inaccesibilidad del enclave y las severas lesiones descritas por los testigos presenciales, el dispositivo del 1-1-2 activó de forma inmediata los recursos necesarios. Entre ellos se dispuso el desplazamiento de un helicóptero medicalizado, además del personal terrestre del Servicio de Urgencias Canario (SUC), coordinados con el fin de agilizar el rescate y evitar demoras que pusieran en mayor peligro la vida del afectado.

Una vez que los efectivos consiguieron tomar tierra y aproximarse al punto exacto donde yacía la víctima, los sanitarios procedieron a examinar y estabilizar al accidentado. Tras una primera exploración sobre el terreno, se constató que el varón presentaba un traumatismo de pronóstico grave derivado del golpe. Los rescatadores procedieron con celeridad a inmovilizarlo para garantizar una evacuación segura hacia el medio aéreo.

Finalmente, la aeronave medicalizada completó el traslado del herido hasta las instalaciones del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó para recibir atención médica especializada y someterse a pruebas diagnósticas exhaustivas.