La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Inés Miranda por las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria

La consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda (Nueva Canarias), se enfrenta a una petición de cinco años de prisión por las presuntas irregularidades en la contratación y organización de las Jornadas del Paisaje celebradas entre 2016 y 2019. La Fiscalía Anticorrupción solicita además diez años de inhabilitación para ella y reclama la apertura de juicio oral contra otros seis cargos insulares y empresarios.

El escrito de acusación, elaborado tras concluir la investigación judicial, aprecia presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y prevaricación administrativa. Además, el Ministerio Público solicita que seis de los acusados indemnicen al Cabildo con 15.717 euros.

La Fiscalía señala irregularidades en los contratos

El fiscal Javier Ródenas describe en su escrito un supuesto acuerdo entre los acusados para predeterminar las adjudicaciones de las jornadas y dar apariencia de legalidad a procedimientos de contratación que, según la acusación, no habrían respetado las exigencias legales.

La investigación se centra en la organización de estos encuentros entre 2016 y 2019. Según la tesis de la Fiscalía, determinadas prestaciones se habrían dividido artificialmente para evitar que su importe superase los límites establecidos para los contratos menores y eludir así los requisitos de publicidad y concurrencia.

El Ministerio Público sostiene también que algunos contratos se habrían tramitado después de que los servicios estuvieran ejecutados o cuando su organización ya se encontraba avanzada. Además, cuestiona el papel de varias empresas que figuraban como adjudicatarias formales, mientras que, según la acusación, la ejecución material de los trabajos habría recaído en otra mercantil.

Otros seis acusados y distintas penas de prisión

La petición de cinco años de cárcel y diez de inhabilitación que afecta a Inés Miranda se extiende también a Rafael Pedrero y Víctor Quevedo, que ocupaban responsabilidades directivas en las áreas de Política Territorial y Desarrollo Estratégico del Plan Insular de Ordenación durante los años investigados.

La Fiscalía solicita asimismo cinco años de prisión para María Ángeles Horna, administradora de Imaco 89, y para el periodista y empresario Michel Jorge Millares. Para ambos reclama seis años de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y disfrutar de determinados beneficios fiscales o de la Seguridad Social.

Por su parte, el entonces interventor general del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia, se enfrenta a una petición de dos años de prisión, una multa de 10.950 euros y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La causa también incluye a Mónica del Pino Torres, titular de otra empresa implicada, para quien la Fiscalía solicita tres años de prisión.

El perjuicio económico que reclama la Fiscalía

El escrito de acusación cuestiona también el tratamiento de los ingresos procedentes de patrocinios y otras aportaciones vinculadas a las jornadas. Según la Fiscalía, determinadas cantidades debían haberse descontado del coste asumido por el Cabildo, pero los contratos de 2017, 2018 y 2019 se habrían abonado íntegramente.

El Ministerio Público cifra en al menos 11.000 euros el perjuicio atribuido a este concepto y reclama, además, que seis de los acusados indemnicen a la institución insular con 15.717 euros.

La presentación del escrito se produce después de que el magistrado de la Plaza 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria diera por concluida la investigación y trasladara la causa a las partes para formular sus acusaciones.

La petición de apertura de juicio oral y las penas reclamadas no constituyen una sentencia condenatoria. Los acusados mantienen la presunción de inocencia mientras no se determine judicialmente su responsabilidad.