La izquierda canaria logra una candidatura única mientras Podemos y Sumar se dividen en el resto de España

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Podemos Canarias, Izquierda Unida Canaria (IUC) y Movimiento Sumar Canarias concurrirán juntos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre bajo la marca Unidad del Pueblo Canario (UPC). La alianza busca reforzar la representación de las islas en el Congreso de los Diputados y defender una agenda propia para el Archipiélago.

El acuerdo, anunciado el jueves, se mantiene como una de las excepciones a la división de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE en el conjunto de España. Las negociaciones entre Podemos y el Frente Amplio, integrado por IU, Movimiento Sumar y otras organizaciones, han terminado sin un pacto estatal, por lo que ambas partes concurrirán por separado en la mayoría de los territorios. Canarias sí contará con una candidatura conjunta de las cuatro formaciones.

La nueva coalición se presenta como un proyecto común que pretende dejar en segundo plano las siglas de cada partido para concentrarse en los intereses de las islas. La denominación elegida, Unidad del Pueblo Canario, recupera las iniciales UPC, en referencia a la antigua Unión del Pueblo Canario, una coalición de izquierdas, nacionalista e independentista que tuvo presencia política a finales de los años setenta y principios de los ochenta.

https://www.libertaddigital.com/canarias/2026-10-15/nc-podemos-iu-y-sumar-firman-lista-unica-en-canarias-para-el-29-n-7476426/amp.html

La vivienda y los servicios públicos, prioridades

Las cuatro organizaciones han situado la defensa de los intereses de Canarias, el acceso a la vivienda y el fortalecimiento de los servicios públicos entre los principales ejes de su propuesta electoral.

En materia de vivienda, la coalición defiende que acceder a un hogar digno sea un derecho efectivo y accesible para la población. También plantea reforzar la sanidad, la educación, los cuidados y los servicios sociales públicos, junto con la defensa de salarios dignos, la igualdad y el territorio.

Los partidos sostienen que la confluencia permitirá llevar una voz propia al Congreso y defender las particularidades del Archipiélago ante las instituciones estatales. El reto será trasladar esos compromisos a un programa compartido y convertir el acuerdo entre las organizaciones en una candidatura reconocible para los electores canarios.

Los candidatos, pendientes de negociación

El siguiente paso será determinar quiénes encabezarán las listas al Congreso por las dos provincias canarias y las candidaturas al Senado. El secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, ha confirmado que las formaciones se han emplazado a una reunión el lunes para comenzar a abordar el reparto de puestos.

Por el momento, no hay una decisión definitiva sobre los nombres que ocuparán los primeros puestos. Campos ha descartado que esté cerrada su posible candidatura por la provincia de Las Palmas y ha defendido que la elección debe atender a la aportación de cada aspirante al proyecto común.

Podemos, por su parte, ha desarrollado un proceso interno de primarias para elegir a sus representantes, aunque sus propuestas deberán encajar en la negociación con el resto de los socios de la alianza.

Drago concurrirá fuera de la coalición

El acuerdo no incorpora a Drago Canarias, la formación vinculada al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, que ha optado por concurrir por separado. Su ausencia deja fuera de la candidatura conjunta a otra de las organizaciones del espacio político situado a la izquierda del PSOE en las islas.

La alianza de NC-BC, Podemos, IU y Sumar constituye así una apuesta por concentrar el voto de estas cuatro formaciones en una única papeleta para las generales del 29 de noviembre. La negociación de las candidaturas y la concreción del programa serán los próximos pasos para trasladar el acuerdo político a las listas electorales.