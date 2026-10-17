Radiografía del bloqueo financiero a La Palma

El expediente financiero de las ayudas destinadas a la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica de 2021 destapa un evidente patrón de incumplimiento y parálisis por parte de la administración central del Estado. A pesar del compromiso asumido con los afectados, los datos contables expuestos en la sede parlamentaria demuestran que las transferencias directas hacia las islas han quedado congeladas desde hace dos años.

El incumplimiento del plan de 400 millones de euros

El marco presupuestario acordado en noviembre de 2023 establecía una ruta de financiación de 400 millones de euros, estructurada mediante transferencias anuales de 100 millones de euros a lo largo de cuatro ejercicios económicos. Esta planificación pretendía garantizar estabilidad y liquidez real a los proyectos autonómicos de reconstrucción.

Sin embargo, el balance oficial confirma un parón presupuestario en toda regla. Tal y como certificó la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, el Estado únicamente ha abonado la primera anualidad de 100 millones de euros, ejecutada en enero de 2024. Durante el pleno parlamentario, y tras una interpelación planteada por el diputado del Partido Popular Jacob Qadri sobre el estado de la partida fijada para el ejercicio 2026, la consejera fue categórica al confirmar que no se ha ingresado "ni un solo euro más" para cubrir los ejercicios de 2025 y 2026.

El truco del superávit: la dejación de obligaciones del Estado

Ante la falta de liquidez transferida desde el Ministerio de Hacienda, la alternativa ofrecida desde la administración central no ha sido saldar los compromisos pendientes, sino autorizar al Ejecutivo autonómico a financiar las actuaciones de reconstrucción mediante el uso de sus propios fondos procedentes del superávit presupuestario.

Esta maniobra contable traslada de forma indebida la carga de la recuperación sobre el ahorro de los propios canarios. Desde la Consejería de Hacienda autonómica se advierte de que la autorización para utilizar recursos propios en ningún caso elimina ni sustituye la obligación directa que legal y formalmente tiene el Gobierno central de transferir los fondos pactados de manera íntegra.

Extensión del modelo y merma de los recursos regionales

Adicionalmente, lo que en un principio se presentó como una medida excepcional ideada exclusivamente para la emergencia del archipiélago acabó por extenderse posteriormente al resto de comunidades autónomas. De este modo, la administración central convierte la autofinanciación forzosa en la norma general, eludiendo la inyección de dinero público estatal.

Por todo ello, la dirección autonómica insiste en la necesidad imperiosa de que el Estado cumpla de inmediato con el calendario de transferencias acordado. Obligar a sostener la reconstrucción de La Palma a expensas de erosionar los fondos propios de la comunidad desatiende el compromiso asumido con la isla e impone un injusto desgaste financiero a las arcas autonómicas.