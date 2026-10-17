Torres utiliza a Canarias para cargar contra un posible Gobierno de PP y Vox

El ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha advertido este sábado de las consecuencias que, según sostiene, tendría para el archipiélago un Gobierno de PP y Vox. El dirigente socialista ha situado la financiación autonómica y la gestión de los menores migrantes no acompañados en el centro de sus críticas a la oposición durante el Comité Federal del PSOE, celebrado en Fuenlabrada.

Torres ha asegurado que un eventual acuerdo entre ambas formaciones pondría en riesgo los mecanismos para distribuir a menores migrantes entre las comunidades autónomas. Se trata de una cuestión especialmente relevante para Canarias, que afronta la llegada de migrantes por la ruta atlántica y reclama una mayor implicación del resto de territorios en la atención a los menores que llegan a las islas.

El ministro ha apuntado directamente al PP y ha criticado la postura de su portavoz, Borja Sémper, partidario de priorizar el retorno de estos menores a sus países de origen. Para cuestionar esta alternativa, Torres ha citado el caso de Ceuta, donde, según sus declaraciones, se han retornado más de 12.000 personas a Marruecos, pero ningún menor.

Torres cifra en 1.300 millones el dinero que perdería Canarias

La financiación de las islas ha sido el otro gran argumento del dirigente socialista. Torres ha advertido de que un Gobierno de PP y Vox supondría la pérdida de 1.300 millones de euros adicionales vinculados a acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El ministro ha calificado esa hipotética pérdida de recursos como "una auténtica cuchillada" para los servicios esenciales y las infraestructuras canarias. Con esta advertencia, ha presentado un posible cambio de Gobierno nacional como un riesgo para los recursos con los que cuenta el archipiélago.

No obstante, la cifra de los 1.300 millones y las condiciones en las que podrían perderse deben precisarse para determinar el alcance real de esa advertencia.

El PSOE reivindica su modelo territorial

Torres también ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez es el único capaz de garantizar, a su juicio, el autogobierno y los derechos humanos. En su intervención, ha cargado contra "la derecha ultra y la ultraderecha", en referencia al PP y Vox.

El dirigente canario ha aprovechado asimismo el encuentro socialista para respaldar a Montse Mínguez tras su reciente dimisión como portavoz parlamentaria, a quien ha calificado de "mujer valiente". Torres ha relacionado su situación con los ataques personales que, según ha denunciado, ha sufrido durante su trayectoria política.