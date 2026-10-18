Buscan a un varón de 64 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Las autoridades han activado una alerta urgente tras confirmarse la falta de noticias sobre Bienvenido Eugenio G.F., un ciudadano cuya pista se perdió de forma repentina en la capital grancanaria. El Centro Nacional de Desaparecidos, organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha distribuido su ficha descriptiva con el objetivo de recabar cualquier pista que permita dar con su paradero tras varios días sin comunicación con su entorno cercano.

Según la información facilitada por los equipos de rastreo, el hombre fue visto por última vez el pasado viernes, 16 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria. En el momento de la notificación, los portavoces oficiales detallaron sus rasgos físicos para facilitar una pronta identificación por parte de la población: mide 1,85 metros de altura, pesa aproximadamente 75 kilos, luce pelo negro y presenta ojos marrones.

La investigación del caso se encuentra centralizada a través de las unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía, que han instado a cualquier ciudadano que crea haberlo visto o que disponga de información fidedigna a comunicarse de inmediato con los agentes. Para ello, se ha habilitado el teléfono de emergencias 091, operativo de manera ininterrumpida las 24 horas del día.

Desde las fuerzas de seguridad se insiste en la trascendencia de las primeras horas tras una ausencia no justificada, puesto que la rápida difusión de las características físicas de los afectados suele resultar determinante para resolver este tipo de situaciones. Los investigadores solicitan comprobar datos antes de compartirlos para evitar confusiones y ruegan canalizar cualquier detalle exclusivamente por las vías oficiales dispuestas para la colaboración ciudadana.

Asimismo, los protocolos habituales en este ámbito contemplan la coordinación con otros servicios asistenciales y dotaciones locales en la isla. La alerta continuará plenamente vigente en las bases de datos hasta que se confirme formalmente la localización de Bienvenido Eugenio G.F., sobre quien las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen abiertas todas las hipótesis de trabajo mientras prosigue su búsqueda.