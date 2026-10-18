Herido un joven de 20 años tras una reyerta en Arrecife

Un nuevo episodio de violencia callejera sacudió a primera hora de este domingo el centro urbano de Arrecife. Los servicios de emergencias recibieron una alerta a las 06:06 en la que se informaba de una violenta pelea en plena vía pública, concretamente en la céntrica calle Manolo Millares de la capital lanzaroteña. Como consecuencia del enfrentamiento, un varón de 20 años resultó alcanzado por un objeto cortante, sufriendo una herida en la zona dorsal.

Nada más tener conocimiento del incidente, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 activó de manera inmediata el protocolo correspondiente para enviar a la zona los recursos sanitarios y de seguridad necesarios. Hasta el lugar se desplazaron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para prestar asistencia médica urgente al afectado, que permanecía sobre la calzada tras el ataque.

Los sanitarios comprobaron que el joven presentaba una herida incisa en la espalda calificada como de pronóstico moderado, motivo por el que procedieron a estabilizarlo antes de efectuar su traslado. Finalmente, la víctima fue evacuada en una ambulancia de soporte vital hacia el Hospital Doctor José Molina Orosa, donde quedó ingresada bajo supervisión facultativa para evaluar el alcance de los daños sufridos y descartar complicaciones de gravedad.

De forma paralela a la actuación sanitaria, varias dotaciones de la Policía Nacional y de la Policía Local acudieron al enclave para controlar la situación, asegurar el perímetro y recabar testimonios entre los posibles testigos presenciales de la refriega. Los agentes desplegados procedieron a la apertura del atestado correspondiente y a la instrucción de diligencias judiciales para esclarecer las causas del suceso.

Las fuerzas de seguridad mantienen abierta la investigación con el objetivo de identificar y localizar a los implicados en la agresión, así como averiguar si se emplearon armas blancas u otros objetos punzantes durante la disputa. Los hechos han vuelto a suscitar preocupación por la seguridad ciudadana durante las madrugadas del fin de semana en las zonas de tránsito de la isla.