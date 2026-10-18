Jennifer recurre su desahucio en Gran Canaria y pide anularlo por la falta de respuesta judicial

Jennifer Brito, la mujer desahuciada el pasado 13 de octubre junto a sus dos hijos en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, ha recurrido la resolución que permitió ejecutar el lanzamiento y solicita que se declare su nulidad.

El recurso de reposición se presentó el 15 de octubre contra la diligencia de ordenación dictada el día 9 por la plaza número 7 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Según ha informado el movimiento vecinal Derecho al Techo, la defensa cuestiona que el juzgado se remitiera a una resolución anterior sin responder expresamente a las nuevas solicitudes de protección presentadas por la familia.

La controversia se centra en las peticiones registradas los días 1 y 8 de octubre al amparo del Real Decreto-ley 29/2026, conocido como decreto Maricarmen, publicado el 7 de octubre y en vigor desde el día siguiente. La defensa sostiene que el tribunal debía examinar si la familia cumplía los requisitos para acogerse a las medidas previstas en esta normativa y si procedía suspender provisionalmente el desahucio mientras resolvía.

La familia no tenía una alternativa habitacional inmediata

Derecho al Techo sostiene que Jennifer y sus hijos se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad social, económica y residencial. Un informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fechado el 13 de octubre, acreditó esa situación y señaló que la unidad familiar carecía de una alternativa habitacional conocida que garantizara su alojamiento inmediato.

Al ser posterior a la diligencia recurrida, la defensa solicita que este informe y el resto de la documentación se incorporen al procedimiento y sean valorados por el tribunal.

El desahucio se ejecutó el 13 de octubre por impago del alquiler de la vivienda en la que residían Jennifer y sus dos hijos, de cuatro y 16 años. El lanzamiento se produjo pese a las protestas de vecinos y activistas por el derecho a la vivienda que se habían concentrado en el lugar para intentar impedirlo.

La defensa reclama que se examine la actuación judicial

El movimiento vecinal pide que se revisen las circunstancias en las que se tramitó el procedimiento y las posibles consecuencias jurídicas de la falta de una respuesta específica a las solicitudes de protección.

El recurso reclama que se revoque la diligencia y que el tribunal resuelva de forma expresa y fundamentada las peticiones planteadas. También solicita que se examine si procede declarar la nulidad de la diligencia y de las actuaciones posteriores, incluido el lanzamiento, así como las posibles medidas reparadoras que pudieran corresponder, entre ellas una eventual recuperación de la posesión de la vivienda si legalmente procediera.

Derecho al Techo subraya que su reclamación no pretende que los tribunales tengan que resolver necesariamente a favor de las familias vulnerables, sino que sus solicitudes sean examinadas conforme a la legislación aplicable y reciban una respuesta motivada.

La presentación del recurso no supone que el juzgado haya declarado nulo el desahucio ni que Jennifer haya recuperado la vivienda.