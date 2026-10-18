Elecciones, prioridades y juegos del hambre

¡Pues ya está! El parto de los montes por fin se ha producido y el Amado Líder, faro que alumbra el progresismo de Occidente, vio por fin una ventana de oportunidad para convocar elecciones, y se ha tirado por ella sin saber muy bien cómo le funcionará el paracaídas de Mari Carmen.

No es tanto la esperanza de ganar las elecciones -algo que solo el más fiel de los creyentes sanchistas, como el inefable Tezanos, es capaz de sostener como un dogma de fe irremediablemente condenado a quemarse en la hoguera de la cruda realidad en apenas mes y medio- como el olfato de que, de aquí en adelante, todo irá a peor. Si consigue movilizar al electorado más radicalmente de izquierda, logra jibarizar a todos los partidos que le han servido de muleta para sostenerse increíblemente durante estos tres años y propaga con cierta eficacia el voto del miedo de "que viene el lobo" de la ultraderecha, mantendrá la suficiente fuerza para hacer algo de nuevo es inédito en la democracia española: un expresidente del Gobierno, después de perder el poder, se mantiene tercamente en la oposición sin dejar lugar alguno a la alternativa interna.

Objetivo: por encima de los 110 diputados que obtuvo Rubalcaba antes de presentar una digna dimisión por su fracaso. Desde esa trinchera, y agitando el incendio de las calles, esperará que la sempiterna torpeza cainita entre PP y VOX le de coartada para un nuevo intento en menos de dos años, y, de paso, mantener tentáculos de poder en medios y judicatura para la indefendible defensa de familiares y amigos ante tribunales.

Mientras tanto, asistimos a la habitual ceremonia previa a la confección de listas electorales de "los juegos del hambre". Es la parte más fea de la ya de por sí fea política: la de las batallas internas a codazos y zancadillas en cada partido por ocupar un lugar en los puestos de salida, y con el ojo puesto en otras listas que habrá que elaborar apenas seis meses más tarde. Suele ocurrir, además, que cuando los grandes barcos empiezan a hacer agua, los más listos o los más crueles son los primeros en llegar a los botes salvavidas, que siempre tienen menos plazas.

Y es lo que le ocurre fundamentalmente a un PSOE que se dirige directamente contra el iceberg, donde empieza a saberse algunas cosas sangrientas y heridas que tardarán en restañarse. Y no te digo nada de la izquierda a su izquierda, donde todos claman a favor de la unidad, pero no hay cama para tanta gente. Hay más siglas que puestos de salida, y nadie quiere hacer el primo de cargar con el trabajo para que el de al lado se quede la poltrona. En el PP y en VOX se las prometen algo más felices y holgados, aunque alguno que vende la piel antes de cazar al oso se va a quedar oliendo la mariscada. Pero seamos sinceros, en todos lados cuecen habas, así que correré un tupido velo de prudente silencio para no tener que tragarme mis propias palabras dentro de Coalición Canaria.

Precisamente en Canarias se ha producido un movimiento especialmente relevante, no por inesperado sino porque la convocatoria anticipada lo ha precipitado. Es el paso más importante hacia la confluencia nacionalista en dos décadas, con la alianza entre Coalición Canaria y la casi recién nacida, escindida de NC, de Primero Canarias. Justo cuando CC parecía correr el riesgo de una mortal desaparición del panorama nacional, y pagar un altísimo y doloroso precio electoral del cierto apoyo crítico, aunque no imprescindible, a la investidura de Sánchez a cambio de importantes y necesarias condiciones para Canarias (lamentablemente no todas cumplidas, y eso hace más complicada su justificación), el destino les ha reservado una potente oportunidad.

La abrupta ruptura de los partidos municipalistas de Gran Canaria con la casposa cúpula de Nueva Canarias, básicamente compuesta por exactamente las mismas personas que protagonizaron hace 20 años la escisión con CC por no colmar sus ambiciones personales, ha proporcionada el trampolín perfecto para esa nueva generación de dirigentes, encabezados por Teodoro Sosa, vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y alcalde de Gáldar, con el mayor porcentaje de voto de España, cercano al 80%. Una apuesta personal entre valiente y arriesgada la suya de encabezar la lista al Congreso de los Diputados, pero que le da mucha credibilidad al proyecto de unidad nacionalista y cerrar esa herida por la que se desangra hace dos décadas. Si consigue su acta de diputado y se suma a la de Cristina Valido por la provincia tinerfeña, que ha hecho un papel absolutamente excepcional, se esté más o menos de acuerdo con algunas decisiones de su partido, y que tenía además el reto de suplir a la incombustible Ana Oramas, con todo lo que ello supone, el éxito y consolidación de esa semilla arraigará con fuerza.

Una oportunidad magnífica para Canarias, más allá de los partidos: ante un panorama donde casi nadie pone en cuestión la victoria del "bloque de derechas", el peligro se cierne sobre los derechos y peculiaridades de una tierra diferente, alejada y fragmentada, que sobre todo Vox ni entiende ni atiende, dispuesto a someter este país a un terrible proceso de recentralización injusto e ineficiente, que recorte derechos individuales y territoriales. Ante esa disyuntiva, Nueva Canarias también ha elegido: no a esa confluencia, abdican de cualquier atisbo que les quedase de nacionalismo, y apuestan por subirse al bote salvavidas del batiburrillo de izquierdas, a ver si salvan algún mullido sillón para sus cansados traseros. ¡Y es que cada uno tiene sus prioridades!