La huelga indefinida de médicos en Canarias encara una semana decisiva

La huelga indefinida de médicos en Canarias afronta una semana decisiva después de arrancar el viernes 16 de octubre sin acuerdo con el Servicio Canario de la Salud (SCS). Los sindicatos CESM Canarias y SEMCA mantienen la convocatoria y aseguran estar dispuestos a negociar para intentar desbloquear el conflicto.

La movilización comenzó después de que los representantes de los facultativos rechazaran la última propuesta de la Consejería de Sanidad, que incluye mejoras laborales y retributivas. Aunque ambas partes han mantenido contactos en los últimos días, las diferencias sobre las condiciones ofrecidas impidieron cerrar un acuerdo antes del inicio de los paros.

Los sindicatos han pedido, además, la intervención directa del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para facilitar una salida al conflicto. Entre sus principales reivindicaciones figura disponer de una vía de negociación propia con la Administración autonómica que permita abordar las condiciones específicas de médicos y facultativos.

Las guardias y las mejoras salariales, en el centro del conflicto

La propuesta presentada por el Servicio Canario de la Salud incluye 14 medidas para mejorar las condiciones laborales y retributivas de los médicos. Entre ellas figura reducir de 24 a 17 horas las guardias de lunes a viernes, de forma opcional y siempre que la organización de los servicios lo permita, sin reducir las retribuciones ni perder el día de descanso.

Para los fines de semana y festivos, Sanidad plantea sustituir las guardias de 24 horas por dos turnos de 12 horas en aquellos servicios donde sea viable. El paquete también contempla incrementos en la remuneración de las guardias: un 41% para las de 17 horas y un 15,4% para las de fines de semana y festivos, hasta alcanzar los 1.026 euros por jornada.

Sin embargo, los sindicatos consideran insuficiente la oferta y reclaman cambios que respondan a sus demandas. También exigen un marco de negociación específico para el colectivo médico, al entender que sus condiciones laborales requieren un tratamiento diferenciado.

La distancia entre ambas partes no se limita a las retribuciones. La organización de las jornadas, los descansos y las garantías para aplicar las medidas siguen formando parte de las cuestiones que deben resolverse para alcanzar un entendimiento.

Discrepancias sobre el seguimiento y preocupación por los pacientes

La primera jornada de huelga dejó cifras muy diferentes entre la Administración y los sindicatos. La Consejería de Sanidad cifró el seguimiento en el 9,1% en el conjunto de las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud, mientras que las organizaciones convocantes situaron la participación en el 58%.

En Tenerife, el SCS comunicó un seguimiento del 4,49%, frente al 18,05% registrado en Gran Canaria. La Administración señaló también que la jornada transcurrió sin incidencias destacables y que se habían establecido servicios mínimos para mantener la atención sanitaria.

La continuidad de las movilizaciones puede afectar a la actividad asistencial y provocar alteraciones en las consultas y los procedimientos programados. El alcance dependerá del seguimiento de los paros y de la organización de los servicios sanitarios, por lo que los pacientes deberán estar atentos a las posibles comunicaciones del SCS sobre sus citas.

Con la nueva semana a punto de comenzar, la negociación sigue siendo la principal vía para intentar resolver el conflicto. Los sindicatos han reiterado su disposición a dialogar y han reclamado la implicación de Clavijo, mientras que Sanidad mantiene su propuesta de mejoras laborales y retributivas.

Por ahora, no hay constancia en las fuentes consultadas de un acuerdo que permita dar por desconvocada la huelga. El desarrollo de las conversaciones y la respuesta de la Administración a las demandas de los facultativos marcarán los próximos pasos de un conflicto que mantiene en vilo a la sanidad pública canaria.