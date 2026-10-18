La Orotava revive su historia: 75 años de la consagración a la Virgen del Carmen

La Orotava celebra este domingo una jornada histórica en torno a la Virgen del Carmen con la renovación de la consagración de la Villa, el Valle y el Arciprestazgo a esta advocación mariana, 75 años después de la ceremonia original.

La plaza del Ayuntamiento es el escenario de la solemne eucaristía presidida por el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago Santiago, dentro de una programación extraordinaria que conmemora también el 775 aniversario del Santo Escapulario. La celebración constituye el acto central de una semana de actividades religiosas y culturales impulsadas por la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada.

Una consagración que se remonta a 1951

La efeméride recuerda el 15 de julio de 1951, cuando el entonces obispo de Tenerife, Domingo Pérez Cáceres, consagró la Villa y el Valle a la Virgen del Carmen en la plaza del Ayuntamiento, coincidiendo con el séptimo centenario del Santo Escapulario.

Setenta y cinco años después, La Orotava vuelve a celebrar aquel acontecimiento con una renovación de la consagración que refuerza el vínculo histórico y religioso del municipio con la Virgen del Carmen.

La conmemoración coincide con los 775 años del Santo Escapulario, una tradición que, según la tradición carmelita, se remonta a 1251 y está vinculada a san Simón Stock.

La Virgen del Carmen recorre las calles de la Villa

La jornada central comenzó con una diana floreada a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de San Juan Bautista y un repique general de campanas en los templos del municipio.

Por la tarde, la imagen de la Virgen del Carmen fue trasladada desde la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción hasta la plaza del Ayuntamiento, donde estaba prevista la celebración de la eucaristía a partir de las 17:00 horas.

Tras la renovación de la consagración, el programa contempla una procesión con la imagen, reconocida como Alcaldesa Mayor, Honoraria y Perpetua de La Orotava. El recorrido previsto discurre por Carrera, San Francisco, Nueva y San Juan, con paradas de oración en el cementerio municipal y en la iglesia de San Francisco.

La jornada concluirá en la parroquia de San Juan Bautista con las salutaciones, el canto de la Salve y el tradicional Besa Escapulario.

Una celebración con dimensión solidaria

La conmemoración tiene también una vertiente social. Según el programa presentado por la Cofradía, la colecta de la solemne eucaristía se destinará íntegramente, a partes iguales, al comedor social de las Hijas de la Caridad en Santa Cruz de Tenerife y a la obra social de las Hermanas de la Cruz en La Orotava.

La programación extraordinaria ha reunido durante varios días celebraciones litúrgicas, conferencias y actividades vinculadas a la historia y la devoción carmelita en la Villa.