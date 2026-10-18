Localizan un cayuco con 131 ocupantes y un cadáver a bordo en El Hierro

Una nueva embarcación con 131 inmigrantes ilegales a bordo ha arribado durante la pasada madrugada a la isla de El Hierro. En el interior de la propia barcaza se localizó el cuerpo sin vida de uno de los tripulantes, según confirmaron los servicios asistenciales tras una primera inspección realizada a su llegada al muelle de La Restinga.

La operación se puso en marcha tras registrarse el aviso del avistamiento de un cayuco que navegaba con rumbo al archipiélago a varias millas de la costa meridional. Ante dicha alerta, los responsables del Centro Coordinador de Salvamento en Tenerife ordenaron la rápida movilización de la embarcación Salvamar Diphda, que partió de inmediato al encuentro de la nave para proceder a su auxilio y acompañamiento hasta las instalaciones portuarias.

A falta de que las autoridades del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias culminen la filiación y el examen de todos los integrantes de la expedición, los datos iniciales ratifican la presencia de 131 personas, entre las que figuraba el citado ocupante fallecido. Los dispositivos sanitarios desplegados en el muelle prestaron las primeras atenciones a los supervivientes, valorando el estado físico de quienes presentaban síntomas derivados de una dura travesía por el Atlántico.

Este suceso constata de nuevo la incesante presión migratoria que afrontan las islas más occidentales de Canarias, especialmente El Hierro, convertida desde hace meses en el principal foco de llegadas de la ruta marítima procedente de las costas africanas. Las embarcaciones precarias continúan desafiando las complejas corrientes oceánicas auspiciadas por el lucrativo negocio de las redes de tráfico de personas, que envían a centenares de personas a bordo de cayucos sobrecargados y sin las mínimas garantías de seguridad.

La reiterada afluencia de pateras en puertos de reducidas dimensiones como el de La Restinga sigue poniendo al límite las capacidades asistenciales y operativas locales. Ante este escenario, diversas administraciones y representantes policiales han insistido en la necesidad de reforzar la vigilancia fronteriza en origen y agilizar los mecanismos de repatriación, con el fin de frenar un flujo irregular que continúa cobrándose pérdidas de vidas humanas en el mar.