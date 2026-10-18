Lourdes Trujillo advierte que Canarias será un desierto si Marruecos nos quita el control de nuestros puertos

El debate sobre el futuro económico del Archipiélago suele perderse en el conteo de turistas, olvidando la estructura que sostiene a las Islas. La catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lourdes Trujillo, ha puesto el foco en la raíz del problema al presentar su informe sobre las redes logísticas en África Occidental. Su diagnóstico es directo porque "Canarias se convierte en un desierto" si sus puertos caen.

El estudio, encargado por el Cabildo de Gran Canaria, generó debate tras incluir un anexo sobre la alianza entre Boluda Corporación Marítima y Marsa Maroc. Lejos de chocar con la iniciativa privada, Trujillo aclara que la naviera española solo ha pedido matizar o retirar ese apartado, sin presiones. La economista entiende que Boluda busque su rentabilidad en el mercado y acepta separar ese anexo para centrar la discusión en la fragilidad isleña.

La logística como motor de la oferta

En una región con indicadores socioeconómicos muy deteriorados, el equipo de la ULPGC plantea cambiar el enfoque. Durante años, la economía canaria se ha centrado en la demanda del sector servicios, olvidando la oferta. Sin embargo, casi todo lo que consume el Archipiélago llega por mar.

Los puertos canarios permiten que abran a diario los hoteles y comercios. Sin una red logística capaz de abastecer a la población y a los visitantes a costes competitivos, el turismo se frena. Cuidar estas infraestructuras garantiza el suministro básico y la supervivencia de las empresas locales.

La expansión de Marruecos en el Atlántico

El punto crítico reside en quién entra en el accionariado de los muelles. Boluda gestiona diez terminales de contenedores en España, cinco de ellas en Canarias. Si el Ministerio de Transportes, las autoridades portuarias y Competencia aprueban su operación con Marsa Maroc, Marruecos controlará el 45% de las terminales de contenedores.

La inquietud no nace del crecimiento de una empresa privada española, sino de la entrada de capital estatal extranjero. Marruecos ejecuta un plan para dominar el corredor marítimo del Atlántico con Tánger Med, Nador y el futuro puerto de Dajla, situado frente a las Islas. Ceder casi la mitad de la operativa de contenedores a un competidor directo respaldado por Rabat amenaza la competitividad canaria.

El freno legal a las empresas estatales extranjeras

Tanto el Cabildo de Gran Canaria, presidido por Antonio Morales, como el Cabildo de Tenerife rechazan la operación. La institución grancanaria, que se remite a la difusión íntegra del estudio, ha enviado al Gobierno de España otro dictamen de Trujillo que recuerda los límites de la ley nacional.

Marsa Maroc pertenece al Reino de Marruecos, y la legislación española prohíbe a los Estados extranjeros realizar inversiones directas en infraestructuras estratégicas como los puertos. Permitir que un gobierno foráneo controle los muelles de los que depende el comercio insular distorsiona la libre competencia en el Archipiélago.

Agilidad e iniciativa privada para el Puerto de La Luz

Despejada la controversia del anexo, el informe de la ULPGC traza seis propuestas para que el Puerto de La Luz compita en el Atlántico Medio sin perder cuota de mercado. El texto plantea diseñar una estrategia como región ultraperiférica, crear un observatorio que vigile los tráficos en África Occidental y atraer empresas de reparación naval e industria offshore.

Para evitar que los buques elijan puertos africanos con menos trabas, los expertos piden reducir la congestión mediante la digitalización y una gestión ágil entre mar y tierra. Además, proponen asegurar el suministro multienergético para 2030, unir a la Universidad con las empresas para formar capital humano y cerrar alianzas internacionales basadas en la competencia leal.