Más de 2.500 personas participan en la primera Feria de Empleo de La Laguna

La primera Feria de Empleo de La Laguna ha reunido a más de 2.500 personas durante las dos jornadas celebradas en el Parque de Las Mantecas y las instalaciones de INtech. Estudiantes, desempleados y profesionales han podido conocer las necesidades de las empresas, explorar nuevas salidas laborales y recibir orientación para mejorar sus opciones de acceder al mercado de trabajo.

La iniciativa, organizada por la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna, contó con la participación de más de 30 empresas y entidades. El programa combinó ponencias, entrevistas, mesas redondas, talleres especializados y espacios de orientación laboral.

El concejal de Desarrollo Local, Domingo Galván, destacó la participación registrada y señaló que el encuentro ha permitido reunir a jóvenes que se acercan por primera vez al mundo laboral, personas que buscan reincorporarse al mercado de trabajo y profesionales interesados en ampliar su formación.

La inteligencia artificial y los nuevos perfiles profesionales

La programación del viernes incluyó intervenciones de profesionales como Cecí Wallace, Renzzo el Selector y Cristina Lafuente, además de representantes de empresas y entidades como Telespazio, DISA, FEMETE, Grupo Número 1, PwC, Arquimea y Wooptix.

Las actividades abordaron cuestiones relacionadas con el acceso al empleo, la inteligencia artificial, la innovación y los perfiles profesionales que demandan los sectores en transformación. Los asistentes también pudieron establecer contacto directo con las empresas y conocer las competencias que buscan en sus procesos de selección.

La jornada del sábado estuvo centrada especialmente en el emprendimiento y las nuevas profesiones, con experiencias vinculadas a Vulcano Coffee, Rotren, Daniel Mesa Martín, Guillermo Peraza y Luis Suárez. La organización incorporó, además, actividades infantiles para facilitar la asistencia de las familias.

La formación, otra de las claves para acceder al empleo

La feria también puso el foco en la necesidad de adaptar la formación a las demandas del mercado laboral. La participación de estudiantes y docentes permitió acercar la realidad empresarial a las aulas y conocer distintas alternativas profesionales antes de finalizar los estudios.

El concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, defendió el papel de los recursos municipales para facilitar el acceso a la formación. En este sentido, señaló la red de 47 centros ciudadanos de La Laguna como espacios desde los que impulsar actividades formativas y mejorar la preparación profesional de los vecinos.

El Ayuntamiento pretende utilizar los contactos y las necesidades detectadas durante estas dos jornadas para orientar futuras acciones formativas, cursos y programas de empleabilidad, con especial atención a los jóvenes y a quienes encuentran más dificultades para acceder a un puesto de trabajo.

La primera edición concluye así con más de 2.500 participantes y la presencia de más de 30 empresas y entidades. El reto ahora será trasladar los contactos y la orientación ofrecidos durante la feria a nuevas oportunidades de formación e incorporación al mercado laboral.