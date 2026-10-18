Mueren dos motoristas en un grave siniestro en la autopista del sur de Tenerife

Trágico suceso en las carreteras canarias durante la madrugada de este domingo. Dos varones de 48 y 52 años de edad han perdido la vida tras sufrir un grave percance mientras circulaban a bordo de una motocicleta por la TF-1 –la principal arteria de comunicación del sur insular–, a su paso por el término municipal de Granadilla de Abona, según confirmaron fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 de Canarias.

La voz de alerta se recibió en la sala operativa del servicio de emergencias cuando el reloj marcaba las 02:50 horas de la noche. Un aviso comunicaba el grave incidente viario registrado en el kilómetro 52 de la citada vía rápida en sentido sur, lo que motivó la activación inmediata de los correspondientes protocolos de auxilio y rescate ante la severidad del impacto.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron con celeridad varias unidades médicas adscritas al Servicio de Urgencias Canario, junto a diferentes dotaciones policiales. Pese al rápido despliegue, el personal facultativo no pudo efectuar maniobras de reanimación, dado que los dos afectados presentaban lesiones incompatibles con la vida, certificando sus decesos en la misma calzada.

Agentes pertenecientes a la Guardia Civil se hicieron cargo de la instrucción de las diligencias y del atestado pertinente con el fin de esclarecer las causas del siniestro vial. Asimismo, el personal de conservación de carreteras del Cabildo insular acudió al tramo afectado para proceder a las tareas de acondicionamiento y limpieza de la vía, garantizando la seguridad en el trazado.

Este dramático episodio vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de quienes se desplazan sobre dos ruedas, confirmando la elevada lesividad en carretera que afronta este colectivo ante cualquier contingencia nocturna en las autopistas interurbanas.