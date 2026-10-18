Rescatada una mujer tras volcar su coche en La Laguna y derribar un poste eléctrico

Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido durante la tarde de este sábado en el término insular de San Cristóbal de La Laguna se ha saldado con una persona herida. Los hechos tuvieron lugar a las 16:32 horas en el camino Alfredo Hernández Canino, punto en el que el vehículo siniestrado se salió de la calzada y terminó volcando por motivos que aún se desconocen. La aparatosidad del impacto obligó a movilizar rápidamente a los equipos de emergencia tras la alerta recibida por la sala del Cecoes 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Hasta el lugar del suceso acudieron de inmediato dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife con material específico para realizar labores de rescate. La conductora se encontraba atrapada en el habitáculo debido a la severa deformación que presentaba la chapa del automóvil. Los efectivos del cuerpo de bomberos aseguraron el perímetro y procedieron con celeridad a la liberación de la ocupante, logrando extraerla del interior para facilitar su posterior asistencia sanitaria.

Una vez fuera del vehículo, el personal perteneciente al Servicio de Urgencias Canario (SUC) asumió la asistencia facultativa inicial. Tras evaluar las lesiones sufridas sobre el propio terreno, los sanitarios constataron que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. Una vez estabilizada e inmovilizada, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital hasta las instalaciones del Hospital Universitario de Canarias, donde quedó ingresada para un seguimiento médico exhaustivo.

El siniestro causó importantes destrozos materiales en el entorno. Como consecuencia de la colisión, un poste del tendido eléctrico fue derribado, lo que motivó que se cursara aviso urgente a los técnicos de Endesa para intervenir en la infraestructura y neutralizar cualquier peligro derivado de la corriente. Por su parte, la Policía Local instruyó las correspondientes diligencias judiciales, reguló el tráfico e informó al Ejército de Tierra, al comprobarse que el accidente afectó al vallado de una instalación militar limítrofe.