Santa Cruz estudia nuevas paradas de taxi y mantiene febrero como fecha para su aplicación móvil

La modernización del taxi en Santa Cruz de Tenerife pasa por renovar la flota, mejorar las paradas y avanzar en la digitalización del servicio. Estas cuestiones centraron la reunión de la Mesa del Taxi, celebrada el viernes 17 de octubre y presidida por la concejala Gladis de León, en un encuentro que se prolongó durante más de tres horas.

Uno de los asuntos abordados fue la incorporación progresiva de vehículos eléctricos. Para ello, se analizaron las necesidades de financiación de los profesionales y las ayudas disponibles para adquirir estos coches. El sector también ha planteado la instalación de puntos de recarga para taxis eléctricos en las paradas, una actuación que depende de otras administraciones, entre ellas el Cabildo de Tenerife, según las competencias y los proyectos previstos.

La instalación de cargadores presenta, además, dificultades técnicas en determinadas ubicaciones. La Mesa trató también la adaptación del servicio a las medidas vinculadas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y a los requisitos ambientales y de movilidad.

Nuevas paradas y ayudas para los taxistas

La mejora de las infraestructuras fue otro de los puntos del encuentro. El Ayuntamiento estudiará con sus técnicos posibles ubicaciones para nuevas paradas, así como actuaciones en las ya existentes, con especial atención a la situada en Tomé Cano.

También se abordaron las subvenciones para instalar cámaras de seguridad en los taxis y adquirir vehículos adaptados para personas con movilidad reducida (PMR). La reunión permitió informar sobre las ayudas relacionadas con ambos ámbitos.

Por otra parte, se planteó mantener un encuentro con la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias para tratar las demandas trasladadas por los profesionales del sector.

La aplicación del taxi mantiene febrero como horizonte

La aplicación móvil del taxi fue otro de los asuntos incluidos en el orden del día. Según la información trasladada durante la reunión, el calendario de puesta en marcha mantiene los plazos previstos y sitúa febrero como fecha estimada para su implantación.

La herramienta forma parte de los asuntos vinculados a la modernización del servicio, aunque el comunicado municipal no concreta nuevas funcionalidades ni detalla las condiciones de su puesta en marcha.

Los VTC y los tuk-tuk, también sobre la mesa

La situación de los vehículos de transporte con conductor (VTC) también se abordó durante la reunión. En este punto, se recordó que la regulación y las actuaciones relacionadas con esta actividad corresponden a las administraciones competentes, entre ellas el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, en función de sus atribuciones. El Ayuntamiento de Santa Cruz no tiene competencias generales para regular el conjunto del servicio.

La Mesa trató asimismo la actividad de los vehículos conocidos como tuk-tuk, que operan al amparo de una autorización turística y no de una licencia municipal de taxi. Sobre esta actividad, se señaló la necesidad de realizar el seguimiento correspondiente para comprobar que se cumplen los requisitos y las condiciones aplicables.

La reunión sirvió para repasar las principales demandas del sector en Santa Cruz de Tenerife, desde las ayudas para renovar los vehículos hasta la mejora de las infraestructuras y la coordinación con otras administraciones en materia de transporte y movilidad.