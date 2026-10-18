La campaña electoral no puede ser un escondite para los problemas pendientes

La política se vuelve creíble cuando acepta preguntas incómodas. La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre ha disuelto las Cortes y ha dejado paralizados proyectos legislativos relevantes. El hecho reclama análisis porque afecta a electores, Gobierno, oposición, funcionarios, empresas y organizaciones sociales. Mi posición es clara: una elección legítima no debe servir para borrar responsabilidades ni para impedir que la administración explique qué queda pendiente. La actualidad no debe agotarse en la batalla de declaraciones; tiene que ayudarnos a distinguir responsabilidades, límites y soluciones posibles.

El primer riesgo consiste en reducir el asunto a una consigna. Detrás aparecen la interrupción legislativa, el uso partidista de las instituciones, la incertidumbre y la falta de rendición de cuentas. Son cuestiones diferentes, pero conectadas. Una respuesta seria debe reconocer esas conexiones y explicar qué puede resolverse de inmediato, qué necesita una reforma y qué depende de acuerdos más amplios. Prometer una salida instantánea solo prepara una frustración posterior.

En España durante la precampaña electoral, cada decisión produce efectos desiguales. Las normas generales se encuentran con territorios, edades, ingresos y capacidades distintas. El ciudadano que dispone de asesoramiento no vive el mismo trámite que quien debe comprenderlo solo. Una política justa identifica esas diferencias y evita que la igualdad formal se convierta en una selección silenciosa de quienes logran superar el procedimiento.

La transparencia debería empezar antes de la polémica. Publicar criterios, documentos, plazos y responsables reduce rumores y permite una crítica fundada. No basta una rueda de prensa ni una sucesión de mensajes en redes. La información pública debe poder consultarse, compararse y comprenderse sin conocimientos especializados. Cuando los datos llegan tarde, la sospecha ocupa su lugar.

También hace falta separar instituciones y partidos. La competencia electoral es legítima, pero la administración pertenece a todos. Electores, gobierno, oposición, funcionarios, empresas y organizaciones sociales necesitan reglas que se apliquen con independencia de quién gobierne. Utilizar cada organismo como escenario de campaña debilita su autoridad y provoca que cualquier decisión sea interpretada como una maniobra.

Las medidas posibles pasan por inventario público de leyes decaídas, criterios estrictos para la acción del Gobierno en funciones, debates con datos y compromisos verificables. Ninguna funcionará aislada. Se necesita una secuencia, presupuesto, personal y evaluación. El anuncio de una herramienta sin recursos suele trasladar el problema a otra oficina. Gobernar no es acumular iniciativas, sino conseguir que varias piezas actúen juntas y que alguien responda cuando una de ellas falla.

El control democrático debe ser exigente y proporcionado. Fiscalizar no equivale a bloquear, del mismo modo que gobernar no concede libertad para eludir preguntas. El Parlamento, los tribunales, los reguladores y los medios cumplen funciones distintas. Respetarlas fortalece la libertad porque impide que una sola mayoría, empresa o administración concentre toda la información y toda la decisión.

Hay una dimensión económica que conviene explicar. La interrupción legislativa, el uso partidista de las instituciones, la incertidumbre y la falta de rendición de cuentas generan costes aunque no aparezcan de inmediato en un presupuesto. La incertidumbre frena decisiones, la mala gestión multiplica litigios y la falta de prevención obliga a pagar tarde y peor. Hablar de eficiencia significa comparar el coste de actuar con la factura completa de no hacerlo.

La tecnología puede mejorar trazabilidad y acceso, pero no sustituye criterio ni responsabilidad. Un portal cerrado, una aplicación confusa o un algoritmo opaco pueden crear una barrera nueva. Toda digitalización debería probarse con usuarios reales, disponer de alternativa humana y permitir corregir errores. La libertad exige saber quién decide y cómo se puede reclamar.

La comunicación política merece una revisión profunda. Presentar al adversario como una amenaza absoluta puede movilizar durante unos días, pero destruye el espacio necesario para pactar después. Los ciudadanos tienen derecho a conocer diferencias auténticas, costes y prioridades. Una campaña adulta no promete que todo será fácil; explica qué está dispuesta a defender y qué concesiones considera aceptables.

Los medios también asumimos una responsabilidad. Debemos contrastar, contextualizar y volver sobre los asuntos cuando el foco se ha desplazado. La velocidad premia el conflicto más ruidoso, pero la sociedad necesita seguimiento. La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre ha disuelto las Cortes y ha dejado paralizados proyectos legislativos relevantes será relevante dentro de semanas por sus consecuencias, no por el número de declaraciones que produzca hoy.

La participación ciudadana no puede limitarse al voto, aunque el voto sea esencial. Asociaciones, expertos y personas afectadas poseen información que mejora las decisiones. Escuchar implica responder: qué propuesta se acepta, cuál se rechaza y por qué. Sin esa devolución, la consulta se convierte en una ceremonia y aumenta la distancia entre instituciones y sociedad.

Conviene asimismo proteger la continuidad. Las elecciones cambian gobiernos, pero no suspenden derechos ni eliminan problemas. Los expedientes, programas y compromisos deben quedar documentados para que la siguiente administración pueda revisarlos sin empezar desde cero. La alternancia es saludable; la amnesia institucional resulta cara y favorece que cada responsable inaugure lo que otro ya había anunciado.

Evaluar exige indicadores más útiles que el número de reuniones o el dinero comprometido. Hay que medir tiempos, resultados, reclamaciones, distribución territorial y satisfacción. Si una elección legítima no debe servir para borrar responsabilidades ni para impedir que la administración explique qué queda pendiente, debemos saber quién mejora y quién continúa fuera. Un promedio nacional puede ocultar una desigualdad grave, y una gran cifra presupuestaria puede esconder una ejecución mínima.

Nada de esto obliga a renunciar a principios. Al contrario: los principios ganan valor cuando se traducen en procedimientos previsibles. Libertad, igualdad ante la ley, responsabilidad y seguridad jurídica no son adornos retóricos. Sirven para decidir qué límites debe respetar el poder y qué garantías corresponden al ciudadano incluso cuando resulta incómodo para una mayoría.

España necesita menos excitación permanente y más instituciones capaces de resistir una mala semana. Eso exige profesionalidad, archivos, datos, controles y una cultura política que no confunda firmeza con grito. La crítica puede ser dura y al mismo tiempo rigurosa. El adversario puede equivocarse sin dejar de ser legítimo. Esa distinción protege la convivencia.

El asunto seguirá abierto después de las elecciones. Por eso las promesas deben formularse de manera verificable: una fecha, una norma, un presupuesto o un resultado. El ciudadano debería poder regresar al programa y comprobar qué se cumplió. Sin memoria, cada campaña comienza de nuevo y quienes incumplen confían en que el ruido haya borrado la anterior.

Por todo ello, la campaña electoral no puede ser un escondite para los problemas pendientes debe entenderse como una exigencia democrática concreta. Votar será más libre si los ciudadanos saben qué se hizo, qué se abandonó y quién asume cada decisión. Esa será la prueba que permita saber si la noticia del 17 de octubre de 2026 abrió una solución o se convirtió en otro episodio devorado por la campaña.