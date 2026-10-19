Bermúdez planta cara a Memoria Democrática: el recurso para salvar el monumento a Franco

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado la preparación de un recurso contra la resolución dictada por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, estamento dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que exige la retirada del monumento a Francisco Franco en la capital tinerfeña. El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, defendió la existencia de argumentos jurídicos para solicitar que la obra permanezca en su ubicación actual, sustentando su postura en los posibles valores artísticos del conjunto y en las disposiciones de protección patrimonial recogidas en la legislación vigente.

Valoración de la Comisión de Patrimonio e interpretación legal

Ante los medios de comunicación, el regidor municipal argumentó que la propia normativa de memoria democrática contempla la posibilidad de ponderar determinadas obras por sus características artísticas antes de tomar una decisión sobre su futuro. En este sentido, Bermúdez señaló que la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico debe analizar y evaluar los valores escultóricos y arquitectónicos del monumento, sosteniendo que la legislación no debe aplicarse de forma aislada. «¿Qué estoy pidiendo? Que se aplique la ley. No que no se aplique la ley. Que se aplique la ley como la ley está escrita», declaró el regidor para recalcar su exigencia de un análisis integral de la norma.

Estado del procedimiento y defensa del patrimonio

Desde el Consistorio tinerfeño han insistido en que la iniciativa municipal no pretende rechazar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, sino defender una interpretación jurídica que incluya de forma armónica las previsiones relativas a la protección del patrimonio histórico y artístico. Según confirmó el propio Bermúdez, el recurso contra la orden estatal se encuentra actualmente en fase de elaboración por parte de los servicios jurídicos municipales y será presentado formalmente una vez quede ultimado.