Bienestar Social agiliza 4,7 millones en ayudas tras reducir los plazos a la mitad

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha agilizado el procedimiento administrativo para la concesión de subvenciones destinadas al tercer sector en materia de dependencia y discapacidad. Con la publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026, la administración autonómica recorta a la mitad los plazos de tramitación, a excepción de la presentación de solicitudes y recursos, con el fin de acelerar la llegada de los fondos a las entidades colaboradoras. La partida asignada asciende a un total de 4.691.967,30 euros dirigidos a financiar proyectos que promuevan la efectividad de los derechos de las personas en situación de especial vulnerabilidad.

Según destacó la consejera del área, Candelaria Delgado, el objetivo central de esta agilización es acortar los tiempos de respuesta institucional ante necesidades sociales prioritarias. Asimismo, Delgado subrayó que la compresión de los plazos administrativos otorgará a las organizaciones beneficiarias un mayor margen temporal para la planificación, organización, ejecución y justificación de las actuaciones subvencionadas.

Estructuración en 13 líneas de actuación y atención temprana

La convocatoria establece un marco de 13 líneas de subvención diferenciadas, fijando como requisito indispensable que cada proyecto presentado se adscriba de manera exclusiva a un área de intervención. Entre los ejes prioritarios figuran las actuaciones orientadas a la prevención y a la integración social de personas con discapacidad o dependencia, incluyendo de forma explícita los programas de atención temprana destinados a la población infantil, sus familias y su entorno inmediato.

De igual forma, las bases contemplan la financiación de iniciativas para mitigar la soledad no deseada y sus secuelas psicosociales, la promoción de la salud mental como pilar del bienestar emocional y la autonomía, así como el fomento de la inclusión a través del ocio, la cultura y las actividades de tiempo libre.

Cobertura a cuidadores, respiro familiar y asistencia domiciliaria

Otro pilar de la orden radica en el respaldo a las familias y a las personas cuidadoras no profesionales. La convocatoria dota de cobertura económica a los programas de respiro familiar concebidos para sustituir temporalmente a los cuidadores principales, además de incorporar acciones de formación, acompañamiento, orientación laboral, asistencia psicológica, mediación y asesoría jurídica.

El catálogo de ayudas se completa con recursos dirigidos a la autonomía personal en el hogar, tales como servicios de asistencia personal, transporte adaptado, comida a domicilio y soportes tecnológicos, así como la financiación de obras de reforma, adaptación, rehabilitación o nueva construcción en infraestructuras de atención.