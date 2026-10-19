Canarias autoriza 37,2 millones para unificar la historia clínica del SCS hasta 2031

Canarias destinará 37,2 millones de euros al desarrollo y despliegue de una historia clínica electrónica unificada en toda la red asistencial del Servicio Canario de la Salud (SCS).

El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes un gasto de 37.230.953 euros para contratar el desarrollo, instalación, configuración, implantación y soporte del sistema MAGEC HCE.

La contratación se realizará mediante procedimiento abierto, con una duración de 60 meses, y la implantación se desarrollará progresivamente hasta 2031.

Una historia clínica común para toda la red

MAGEC HCE estará concebido como un sistema corporativo para gestionar la información clínica de los pacientes y busca homogeneizar los procesos entre los distintos centros del SCS.

Actualmente, cada centro utiliza un sistema diferente para la gestión de los datos sanitarios, una situación que el nuevo proyecto pretende sustituir por un modelo común e interoperable.

El objetivo es facilitar el acceso a la información, reforzar la coordinación entre niveles asistenciales y mejorar la disponibilidad y calidad de los datos clínicos.

Preparado para incorporar inteligencia artificial

El sistema incorporará mecanismos para extraer y normalizar información clínica con el fin de utilizarla en herramientas de analítica avanzada.

La arquitectura también quedará preparada para integrar capacidades de inteligencia artificial destinadas a apoyar la práctica clínica, la gestión sanitaria y la planificación del SCS.

El proyecto se desarrollará después de la puesta en marcha del Visor de Historia Clínica Unificada, que ya permite consultar la información clínica de los pacientes independientemente del centro en el que hayan sido atendidos.

La implantación completa de MAGEC HCE está prevista para 2031, cuando el SCS aspira a disponer de un único sistema de historia clínica electrónica para toda su red asistencial.