Canarias inicia la vacunación de gripe, covid y VRS con 281.263 dosis frente a la gripe

Canarias ha iniciado este lunes la campaña de vacunación estacional frente a la gripe, la covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS) para la temporada 2026-2027.

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha adquirido 281.263 dosis de vacunas frente a la gripe, un 5,4% más que la temporada anterior, cuando se compraron 267.000. La inversión destinada a estas vacunas asciende a 2,82 millones de euros.

Las personas incluidas en los grupos para los que está indicada la inmunización pueden solicitar ya cita previa a través del 012, así como en los teléfonos 922 470 012 y 928 301 012.

Mayores de 60 años, menores y embarazadas

La vacunación frente a la gripe está recomendada para las personas mayores de 60 años, menores de entre seis meses y seis años, embarazadas y mujeres en puerperio.

También se incluye a personas con enfermedades crónicas o inmunodepresión, población institucionalizada, cuidadores y convivientes de personas vulnerables y profesionales sanitarios, sociosanitarios y de servicios esenciales como policías, bomberos y Protección Civil.

La recomendación se extiende al personal de guarderías y Educación Infantil, personas con exposición laboral a animales, fumadores y otros grupos con factores que puedan aumentar el riesgo de complicaciones.

La campaña frente a la gripe finalizará oficialmente el 31 de diciembre, aunque podrá prolongarse hasta el 31 de marzo de 2027 en función de la evolución epidemiológica.

La vacunación comenzó antes entre los grupos más vulnerables

La campaña general llega después de que el pasado 5 de octubre comenzara una primera fase dirigida a colectivos especialmente vulnerables, centros educativos y personal sanitario.

Desde esa fecha se inmuniza frente a gripe, covid-19 y VRS a personas adultas institucionalizadas en residencias y centros de atención a la discapacidad que cumplen los criterios establecidos.

También comenzó en los colegios la vacunación contra la gripe del alumnado de tres, cuatro y cinco años de Educación Infantil de centros públicos, concertados y privados.

En estos casos se utiliza una vacuna intranasal, por lo que no requiere inyección.

Canarias amplía la protección frente al VRS

Una de las novedades de esta temporada es la ampliación de la inmunización frente al virus respiratorio sincitial a población adulta especialmente vulnerable.

Se administrará a mayores de 70 años que vivan en centros sociosanitarios y a personas institucionalizadas de menor edad que presenten enfermedades respiratorias o cardiacas graves.

También podrán recibirla personas no institucionalizadas con determinados cánceres hematológicos y pacientes con trasplante pulmonar o de progenitores hematopoyéticos, a través de los servicios hospitalarios.

La protección frente al VRS continúa igualmente indicada para bebés menores de seis meses al inicio de la temporada, los nacidos durante el periodo de circulación del virus y determinados menores de 24 meses con alto riesgo de desarrollar enfermedad grave.

Gripe y covid pueden administrarse juntas

Las vacunas frente a la gripe y la covid-19 pueden administrarse de manera conjunta cuando ambas estén indicadas.

En el caso de la covid-19, el SCS establece un intervalo mínimo de tres meses desde la última dosis recibida o desde una infección confirmada.

A diferencia de la gripe, la vacunación frente a la covid-19 puede ofrecerse también fuera de la campaña estacional debido a que el SARS-CoV-2 todavía no presenta una estacionalidad definida.

Sanidad busca con la campaña reducir especialmente los casos graves, los ingresos hospitalarios y los fallecimientos entre las personas con mayor riesgo durante la temporada de circulación de los virus respiratorios.