Chubascos y aviso amarillo por lluvias en El Hierro tras la llegada de la DANA Adam al archipiélago

Este lunes se ha previsto para Canarias lluvias tras la llegada de la DANA Adam al archipiélago, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la isla de El Hierro, este lunes, se ha activado un aviso amarillo por lluvias desde las 12.00 horas hasta las 23.00 horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado probables chubascos en la isla canaria que podrán ser fuertes y persistentes a partir del mediodía.

En relación al tiempo en Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional de madrugada. En las islas montañosas tendrán intervalos nubosos con lluvias en general débiles, especialmente en el norte y este, donde podrían ser persistentes a primeras horas; a partir del mediodía se abrirán claros en costas y tenderá a nuboso en zonas de interior, con precipitaciones ocasionales tipo goterón por la tarde.

En El Hierro, a partir del mediodía, se esperan probables chubascos que podrán ser fuertes y persistentes.

Las temperaturas llegarán sin cambios o en ligero descenso, más acusado en las máximas del interior de las islas montañosas. Además, el viento soplará moderado de componente norte, que disminuirá a flojo a lo largo del día, con predominio de las brisas a partir de la tarde.

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En Las Palmas de Gran Canaria hay temperaturas con 25 grados de máximas y 22 grados de mínimas. En Santa Cruz de Tenerife marca 26 grados de máxima y 20 de mínima.

Tiempo para este martes

Para este martes, 20 de octubre, la Aemet ha previsto en El Hierro chubascos que podrán ser fuertes, persistentes e ir acompañados de tormenta. El aviso amarillo se mantiene hasta las 23.00 horas de este martes en la isla.

En las islas más orientales, la Aemet prevé cielos poco nubosos que tienden a intervalos durante ese dia. En las montañosas, intervalos que van a tender a nuboso durante las horas diurnas en zonas de interior, donde no se descartan precipitaciones de débiles a localmente moderadas o en forma de chubasco.

Las temperaturas serán mínimas con pocos cambios o en ligero descenso, además, las máximas sin cambios o en ligero ascenso.

El viento soplará flojo del nordeste en las orientales y de componente este en las occidentales que aumenta a moderado por la tarde.