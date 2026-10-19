Clavijo pide un pacto con el sector turístico para subir sueldos y reducir la pobreza

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha hecho un llamamiento directo al sector turístico y a las administraciones públicas para fraguar un gran acuerdo de comunidad encaminado a elevar la productividad, subir los salarios y corregir la brecha social en las islas. Durante la apertura del foro ‘El turismo que viene: soberanía, gobernanza y exportación del conocimiento’, organizado por Editorial Prensa Ibérica, el jefe del Ejecutivo autonómico advirtió de que la principal fuente de riqueza y empleo del archipiélago debe abordar este reto de la mano de las instituciones «sin caer en la demagogia y el populismo». Clavijo situó el foco en la paradoja de un territorio donde alrededor de 700.000 personas permanecen en el umbral de la pobreza a pesar de contar con un trabajo estable.

Salarios al final de la tabla y falta de mesas de diálogo

En su intervención, el líder del Ejecutivo autonómico vinculó el deterioro social de la región a los bajos sueldos y a los problemas estructurales de productividad que lastran la renta disponible de los hogares canarios. A pesar de los avances logrados mediante la mediación del Gobierno regional en la negociación de los convenios colectivos, Clavijo recordó que Canarias continúa instalada en el furgón de cola de los salarios nacionales, situándose como la segunda comunidad con los sueldos más bajos de España.

Ante este escenario, lamentó la ausencia histórica de espacios eficaces de negociación transversal: «Se habla de muchas cosas, pero no conseguimos sentarnos todos en una mesa para abordar como conjunto, como sociedad, esos retos». Asimismo, defendió la urgencia de asumir responsabilidades compartidas para romper inercias: «Cuando hacemos lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos nos invade la melancolía; hoy queremos proponer unos grandes acuerdos».

Colaboración público-privada sin confrontación

El presidente autonómico dejó claro que las administraciones públicas no disponen de capacidad suficiente para revertir por sí solas los indicadores socioeconómicos desfavorables. «Las administraciones públicas en solitario no pueden», subrayó, reclamando encarar la transformación del modelo desde «el sosiego y la tranquilidad». En esta línea, rechazó cualquier planteamiento de enfrentamiento entre sectores e insistió en la complementariedad: «No se trata de lo público contra lo privado, sino de lo público con lo privado para mejorar nuestra sociedad».

Finalmente, Clavijo puso en valor la capacidad del tejido turístico para generar valor añadido y atraer inversiones pese a los condicionantes derivados de la condición de región ultraperiférica (RUP), concluyendo que el peso económico de la industria turística la convierte en un actor imprescindible para liderar un reparto más equitativo de la riqueza.