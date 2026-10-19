Cuando la esperanza también tiene que viajar: el cáncer de mama y las distancias invisibles de Canarias

Canarias es un territorio acostumbrado a convivir con la distancia. Ocho islas habitadas, realidades diferentes y una geografía que condiciona nuestra manera de vivir, trabajar, relacionarnos y acceder a determinados servicios.

La insularidad forma parte de nuestra identidad, pero también plantea desafíos que adquieren una dimensión especialmente delicada cuando hablamos de salud.

Un diagnóstico de cáncer de mama puede transformar de manera radical la vida de cualquier persona. Sin embargo, afrontarlo desde un territorio fragmentado como el nuestro añade preguntas que merecen una reflexión específica.

Porque cuando la enfermedad aparece, la distancia deja de medirse únicamente en kilómetros.

Puede medirse en tiempo, en desplazamientos, en días de trabajo perdidos, en dificultades para organizar el cuidado de los hijos o en las horas que una familia necesita dedicar a acompañar a alguien a una consulta.

Y, sobre todo, puede medirse en incertidumbre.

El territorio también forma parte de la enfermedad

Imaginemos la vida cotidiana de una mujer que reside lejos del centro sanitario al que debe acudir para determinadas pruebas o tratamientos.

Hasta recibir el diagnóstico, su rutina podía desarrollarse entre el trabajo, la familia y las obligaciones habituales.

De pronto necesita reorganizarlo todo.

Buscar quién pueda acompañarla, encontrar transporte, calcular horarios, gestionar ausencias laborales y adaptar sus responsabilidades a las nuevas circunstancias.

En algunos casos, el proceso puede implicar desplazamientos especialmente exigentes, incluso entre islas, dependiendo de las necesidades asistenciales y de los servicios disponibles.

Son situaciones que recuerdan la importancia de garantizar una atención sanitaria accesible y coordinada en todo el archipiélago.

No se trata de establecer comparaciones simplistas entre islas ni de cuestionar el compromiso de los profesionales sanitarios.

Se trata de comprender que la igualdad de oportunidades en materia de salud también exige prestar atención al lugar en el que vivimos.

Las necesidades de una paciente no terminan cuando abandona una consulta.

Continúan durante el trayecto de regreso, al llegar a casa y al intentar recuperar una rutina que probablemente ya ha cambiado.

La valentía no debería ser una obligación

Cada vez que llega el 19 de octubre, las redes sociales se llenan de mensajes sobre mujeres valientes, luchadoras incansables y auténticas heroínas.

Son expresiones nacidas, generalmente, del cariño y la admiración.

Sin embargo, convendría preguntarnos qué sienten aquellas mujeres que no se reconocen en esa imagen de fortaleza permanente.

¿Qué sucede con quien tiene miedo?

¿Con quien se siente agotada después de un tratamiento?

¿Con quien necesita ayuda para realizar actividades que antes formaban parte de su vida cotidiana?

¿Con quien no sabe cómo afrontar la incertidumbre de una nueva prueba médica?

Quizás deberíamos comprender que la valentía también puede manifestarse a través de la fragilidad.

Una mujer no necesita sonreír para demostrar su fortaleza. Tampoco está obligada a convertir cada dificultad en una experiencia positiva.

La resiliencia es una capacidad humana extraordinaria, pero no puede imponerse desde fuera.

No todas las personas reaccionan del mismo modo frente a la enfermedad, ni disponen de los mismos recursos emocionales o materiales.

Aceptar esa diversidad de experiencias forma parte de una sociedad verdaderamente respetuosa.

El cuidado tiene rostro de mujer, pero debe ser responsabilidad de todos

Existe otra cuestión que merece nuestra atención.

Tradicionalmente, una parte importante de las tareas de cuidado ha recaído sobre las mujeres.

Son muchas las que organizan la vida familiar, acompañan a personas dependientes, atienden necesidades cotidianas y asumen responsabilidades que rara vez reciben un reconocimiento proporcional a su importancia.

Pero ¿qué ocurre cuando es esa mujer quien necesita ser cuidada?

¿Qué sucede cuando quien acostumbraba a sostener a los demás se encuentra sin fuerzas para sostenerse a sí misma?

La enfermedad pone de manifiesto la necesidad de revisar cómo distribuimos los cuidados dentro de nuestras familias y comunidades.

Acompañar no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de unas pocas personas.

Es necesario compartir responsabilidades, facilitar recursos y comprender que cuidar no es un favor extraordinario, sino una tarea esencial para cualquier sociedad.

En Canarias, donde los vínculos familiares y vecinales forman parte importante de nuestra realidad cotidiana, contamos con una valiosa cultura de cercanía.

Pero la solidaridad informal no puede sustituir a los servicios públicos, la protección social ni la atención especializada.

Ambas dimensiones deben complementarse.

Un archipiélago que necesita mirar más allá del lazo rosa

La concienciación sobre el cáncer de mama no debería limitarse a recordar la importancia de la detección precoz.

También debería invitarnos a reflexionar sobre la accesibilidad de las pruebas, la información disponible para las pacientes, el apoyo durante los tratamientos, la rehabilitación y la atención psicológica posterior.

La calidad asistencial requiere profesionales, investigación, coordinación y continuidad.

Y esa continuidad resulta especialmente relevante en un territorio como Canarias.

No basta con que existan recursos. Es fundamental que quienes los necesitan puedan acceder a ellos en condiciones adecuadas.

La tecnología puede contribuir a mejorar determinados procesos de seguimiento y comunicación sanitaria, siempre que se utilice con garantías y sin olvidar a las personas que tienen dificultades para acceder a herramientas digitales.

También debemos atender a quienes viven en entornos rurales, a las personas mayores, a quienes carecen de una red de apoyo y a aquellas familias que atraviesan situaciones económicas complicadas.

Porque la enfermedad no afecta a todas las personas desde el mismo punto de partida.

Y una sociedad comprometida debe esforzarse por evitar que esas diferencias se traduzcan en obstáculos añadidos.

Las ausencias también forman parte de nuestra memoria

Hoy habrá hogares canarios donde el lazo rosa represente una historia de recuperación.

Familias que recuerdan con emoción el final de un tratamiento, el resultado favorable de una prueba o el regreso a una cotidianeidad que durante meses parecía lejana.

Pero también habrá otras casas donde ese símbolo despierte recuerdos dolorosos.

Una madre que ya no está.

Una hermana cuya voz permanece en la memoria.

Una amiga con la que quedaron conversaciones pendientes.

Una mujer que no consiguió superar la enfermedad y cuya historia merece el mismo reconocimiento que cualquier relato de recuperación.

No deberíamos convertir la muerte en una derrota personal.

La dignidad de una vida no depende de su duración ni del resultado de un tratamiento.

Depende de algo mucho más profundo: del valor irrepetible de cada persona.

Que ninguna isla sea demasiado pequeña para ser escuchada

Canarias tiene la oportunidad y la responsabilidad de continuar avanzando hacia una atención sanitaria cada vez más cercana, accesible y adaptada a sus particularidades territoriales.

Eso exige mirar más allá de las campañas puntuales.

Escuchar a las pacientes.

Reconocer las necesidades de sus familias.

Apoyar a los profesionales.

Impulsar la investigación.

Y comprender que la igualdad real también se construye reduciendo las distancias que separan a las personas de los cuidados que necesitan.

Hoy, mientras el archipiélago se suma a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, convendría recordar que la esperanza no puede depender únicamente de la voluntad individual.

Necesita ciencia, recursos, acompañamiento y compromiso colectivo.

Cuando llegue el 20 de octubre, muchas mujeres volverán a sus consultas, a sus tratamientos y a sus hogares con las mismas preguntas que tenían el día anterior.

Ojalá encuentren respuestas.

Ojalá ninguna tenga que afrontar sola una situación tan difícil.

Ojalá comprendamos que la verdadera fortaleza de Canarias no reside únicamente en nuestra capacidad para resistir las adversidades, sino también en nuestra voluntad de cuidar a quienes las atraviesan.

Porque ningún diagnóstico debería convertir la geografía en una dificultad añadida y ninguna mujer debería sentirse olvidada por vivir al otro lado del mar.

Que este 19 de octubre nos recuerde que una sociedad progresa cuando consigue que la distancia entre las personas y sus derechos sea cada vez más pequeña.

Y que la solidaridad, como la esperanza, debe llegar a todas las islas.