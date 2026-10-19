Cinco embarcaciones con más de 500 personas han llegado este fin de semana a Canarias

Canarias ha contado este pasado fin de semana con la llegada de cinco embarcaciones con más de 500 personas, desde este pasado viernes al domingo.

Cuatro de las embarcaciones han llegado a El Hierro, el pasado viernes y domingo, y otra de ellas a Lanzarote el pasado sábado.

Una Ruta Migratoria que ha atraído unos días trágicos con la muerte de tres personas que viajaban a bordo de las embarcaciones.

La última embarcación fue interceptada con 145 personas que alcanzaban El Hierro este lunes de madrugada en La Restinga tras siete días de travesía.

Los ocupantes del cayuco son 132 hombres, 5 mujeres y 8 menores, que han arribado en tierra canaria en la mañana de este lunes.

Los migrantes han sido auxiliados por el habitual dispositivo sanitario a pie de muelle conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y voluntarios de Cruz Roja.

Fin de semana de llegadas

El primer cayuco llegado este viernes a la isla de El Hierro, contaba con 77 ocupantes, entre ellos siete menores y cinco mujeres, que fueron trasladados al muelle de La Restinga.

El segundo cayuco de ese día, llevaba 109 personas a bordo, entre ellas 32 mujeres y 16 menores de edad y fue avistado cuando navegaba a 8 millas de la isla canaria.

El sábado, Salvamento Marítimo trasladaba hasta Arrecife una patera con 41 hombres localizada a 26 millas de Lanzarote.

Este domingo, la primera patera que rescató Salvamento Marítimo estaba ocupada por unas 150 personas e interceptada al sur de la isla, ese día también llegó otro cayuco con 177 personas más.

La Salvamar Diphda también rescató dos embarcaciones auxiliadas este domingo en esta isla, a la que arribaron un total de 327 personas, tres de ellas fallecidas.