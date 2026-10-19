Domínguez exige al Estado la activación de Frontex y el Ejército en Canarias

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del Partido Popular en el Archipiélago, Manolo Domínguez, ha elevado la presión sobre el Ejecutivo central ante la intensificación de las llegadas por la ruta migratoria atlántica. Desde su doble responsabilidad institucional y orgánica, Domínguez reclama una implicación inmediata del Gobierno de España para evitar el colapso de los recursos de atención en las islas. En concreto, el dirigente exige la activación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de gestión y vigilancia. A estas peticiones suma la necesidad de reforzar con más efectivos el trabajo diario de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegadas en la región.

Estrategia en Instagram y formato de consumo rápido

Para amplificar el alcance de sus reclamaciones y marcar la agenda del debate público en un contexto de precampaña, el líder de los populares canarios ha trasladado el pulso político a las redes sociales mediante un vídeo en su cuenta oficial (@manueldominguez_pp). En la pieza audiovisual, Domínguez combina su intervención política con imágenes de los dispositivos de emergencia e instituciones humanitarias asistiendo a las personas migrantes tras su llegada a los muelles del Archipiélago.

Balance asistencial y ejes conceptuales

El trasfondo argumental expuesto en la publicación se apoya en los datos recientes de llegada a las costas insulares, registrando un balance de 17 embarcaciones y más de 1.600 personas atendidas por los servicios de auxilio. Sobre esta realidad, el mensaje del vicepresidente concentra sus exigencias en dos objetivos centrales fijados explícitamente en el vídeo: "Salvar vidas" y "Evitar tráfico de personas". Domínguez remarca que la protección de los derechos humanos y la persecución de las redes clandestinas exigen una respuesta estatal integral que incorpore la dimensión europea y la activación de los mecanismos de coordinación de la Unión Europea.

Dimensión comunitaria y batalla de comunicación

La iniciativa evidencia el papel determinante que han adquirido las plataformas digitales en la comunicación política institucional, sirviendo de canal directo para interpelar al Gobierno de España sin intermediación. Al situar la intervención de Frontex y de los cuerpos de seguridad en el núcleo de su discurso, Domínguez busca encuadrar la crisis migratoria como un asunto de competencia estatal y comunitaria, reclamando que el Estado despliegue los recursos necesarios para atender la situación en la frontera sur europea.