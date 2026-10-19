El Cabildo de Lanzarote lanza la nueva edición de los Bonos Consume 2026

El Cabildo de Lanzarote ha lanzado la nueva edición de los Bonos Consume 2026. Según ha informado en nota de prensa, la edición de este año cuenta con una dotación de 500.000 euros destinada al fomento del comercio de proximidad en Lanzarote y La Graciosa.

Como han desglosado en el documento, cada persona podrá adquirir un máximo de 6 bonos, lo que supone hasta 180 euros de subvención, que puede consumirse solamente en los comercios y establecimientos adheridos de la isla. "Paga 30 euros y consume por valor de 60 euros", han resaltado en la nota de prensa.

Según ha informado la corporación insular, la adhesión de establecimientos comerciales y la posterior adquisición por parte de los usuarios se tramitarán en la plataforma oficial para la campaña.

Las fechas concretas se comunicarán a través de los canales oficiales, han concluido desde el Cabildo de Lanzarote.