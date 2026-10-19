El nuevo FDCAN contará con 1.626 millones en diez años y destinará la mitad a vivienda e infraestructuras

Canarias contará con un nuevo Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) dotado con un máximo de 1.626 millones de euros para los próximos diez años, después de que el Consejo de Gobierno aprobara este lunes el decreto que regulará su funcionamiento.

El nuevo modelo establece una asignación máxima de 162,6 millones de euros anuales, que deberá consignarse en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. A esta cantidad se añadirán las aportaciones de los cabildos insulares, con las que se prevé alcanzar una inversión global de 2.600 millones de euros durante la próxima década.

El reglamento sustituirá el marco aplicado entre 2016 y 2026, periodo en el que, según los datos trasladados por el Ejecutivo autonómico, se generó un impacto de 1,72 euros por cada euro público invertido.

La mitad del fondo irá a infraestructuras y vivienda

El nuevo FDCAN se distribuirá en tres grandes ejes de inversión.

El 50% de los 1.626 millones se destinará a infraestructuras y equipamientos públicos, incluyendo la construcción de vivienda sometida a algún régimen de protección pública.

Otro 35% se reservará para construir, ampliar, adaptar y poner en funcionamiento plazas sociosanitarias y equipamientos relacionados con la dependencia y el envejecimiento activo.

El 15% restante financiará actuaciones vinculadas a la innovación, digitalización y transferencia de conocimiento, además de proyectos de colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas.

El empleo, la formación y el emprendimiento se incorporarán de forma transversal a los tres bloques.

Diferente financiación según la isla

El nuevo reglamento mantiene un sistema de cofinanciación distinto entre los cabildos para compensar los efectos de la doble insularidad.

El FDCAN financiará el 50% de las actuaciones correspondientes a Gran Canaria y Tenerife, porcentaje que aumentará al 80% en Lanzarote, La Palma y Fuerteventura y alcanzará el 90% en La Gomera y El Hierro.

Cabildos, ayuntamientos y universidades públicas deberán elaborar además un Plan de Actuaciones Canarias (PACAN) con una programación de tres años en la que se recogerán las inversiones previstas, su financiación y los plazos.

Los planes podrán actualizarse anualmente para incorporar, eliminar o reprogramar actuaciones dentro de los límites económicos asignados.

Menos trámites y más controles

El reglamento amplía el margen para realizar determinados cambios en los proyectos sin necesidad de una nueva autorización cuando no se modifiquen sus objetivos principales ni aumente la financiación concedida.

La plataforma UNIFICA se utilizará de forma generalizada para tramitar los planes, gestionar las actuaciones, presentar las justificaciones y realizar el seguimiento económico.

El nuevo sistema incorpora también tres órganos de coordinación y evaluación. Entre ellos estará una Comisión de Evaluación del FDCAN, que deberá elaborar un informe anual sobre la ejecución de los fondos y sus resultados, mientras que la información sobre los proyectos se actualizará trimestralmente.

Las entidades beneficiarias tendrán que justificar el destino del dinero y podrán verse obligadas a devolver total o parcialmente las cantidades utilizadas de forma incorrecta o que no hayan sido debidamente justificadas.

La continuidad del FDCAN quedará condicionada al mantenimiento de la suspensión de la compensación al Estado por la desaparición del IGTE, o a su eliminación definitiva, y a que Canarias disponga de capacidad financiera suficiente para mantener sus servicios públicos.