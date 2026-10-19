El TSJC ratifica siete años y medio de cárcel a un entrenador por agredir sexualmente a una menor

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la condena de siete años y medio de cárcel impuesta a un entrenador de baloncesto de un club de Tenerife por agredir sexualmente a una menor.

La Sala de lo Civil y Penal ha desestimado el recurso de apelación presentado por el acusado y mantiene las penas de cinco años por un delito de agresión sexual con prevalimiento de superioridad y otros dos años y medio por ciberacoso.

La sentencia conserva además la prohibición de comunicarse con la víctima durante nueve años, seis años de inhabilitación para trabajar con menores, siete años y medio de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 10.000 euros.

Según los hechos considerados probados, el entrenador inició en junio de 2021 conversaciones por WhatsApp con la menor que comenzaron relacionadas con cuestiones deportivas y posteriormente derivaron en mensajes e insinuaciones de contenido sexual.

El tribunal considera probado que el 21 de marzo de 2022, después de un entrenamiento en el polideportivo Las Delicias, en Santa Cruz de Tenerife, el acusado aprovechó su relación de jerarquía y confianza para agredir sexualmente a la menor, que entonces tenía 14 años.

La Sala ha confirmado la validez de los mensajes cuestionados por la defensa, ha rechazado que existan contradicciones relevantes en el testimonio de la víctima y ha tenido en cuenta la diferencia de edad entre ambos y la posición de superioridad del entrenador.

Contra la resolución del TSJC todavía cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.