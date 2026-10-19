Este lunes, último día para pedir el voto por correo para el 29-N en Canarias

Este 19 de octubre finaliza el plazo para pedir el voto por correo de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre.

Recordar que el pasado 6 de octubre se abrió el plazo para solicitar ese voto por correo para las personas que no puedan hacerlo presencialmente el domingo 29 de noviembre por cuestiones personales, de movilidad o profesionales.

Una petición que puede realizarse principalmente por vía de una oficina de Correos, con la opción a además hacerlo por vía telemática con certificado digital o DNI electrónico.

Teniendo en cuenta que este lunes, 19 de octubre, es el último día para pedir la votación por correo, los próximos 22 y 25 de noviembre serán clave en el proceso electoral por correo. El próximo 22 de noviembre, la Oficina del Censo Electoral debe remitir la documentación electoral en esa fecha límite. Tres días después, el 25 de noviembre, marcará el último día para depositar ese voto en Correos, por correo certificado, antes del día de la celebración de las elecciones.

Cómo solicitar el voto por Correo

Como ya se han mencionado, los ciudadanos pueden recurrir a dos vías para solicitar ese voto. Una de ellas por Correo, acudiendo a la oficina presencialmente, en la que deberán identificarse con su documento nacional de identidad y formular la petición personalmente.

Para hacer esa misma petición por Internet, se debe hacer a través de la página web que ha habilitado Correos. Esa web permite la cumplimentación y presentación por Internet de la solicitud del voto por correo, sin tener que acudir a cualquier oficina de Correos de España para la presentación de la solicitud.

Procedimiento para la solicitud

Durante el proceso se solicitará a los ciudadanos inicialmente su DNI electrónico que deberá tener insertado en su lector de tarjetas, o un certificado digital válido que deberán tener instalado en su ordenador.

Para llevar a cabo ese proceso adecuadamente, se deben completar los datos requeridos para la solicitud y el sistema le solicitará automáticamente que la firme electrónicamente (AutoFirma debe estar instalado en el ordenador).

Una vez se haya realizado la firma electrónica con esa Autofirma estará presentada la solicitud y podrá descargarse una copia. En caso de ser aceptada la solicitud por la Oficina del Censo Electoral para ejercer su derecho a voto se les remitirá la documentación de voto por correo a la dirección que se haya indicado en la solicitud.

¿Qué pasa si ya he pedido el voto por correo?

Si ya he realizado el proceso para pedir ese voto por correo, una vez que ya se ha presentado esa solicitud, los ciudadanos ya no podrán votar en la mesa electoral el día de la votación, una vez que esa petición ya haya sido aceptada por la Oficina del Censo Electoral.