Gran Canaria estrena la primera planta de Canarias que fabrica soportes para placas solares

Gran Canaria cuenta desde ahora con una planta industrial dedicada a fabricar soportes de hormigón para placas fotovoltaicas, un producto que hasta el momento se importaba de fuera del archipiélago. La instalación, ubicada en el Polígono Industrial de Arinaga, permitirá reducir los costes de transporte y las emisiones asociadas, además de impulsar la industria local.

El proyecto, denominado MFBLOCK, se desarrolla en las instalaciones de Prearsa y apuesta por un sistema prefabricado que sirve de base para los paneles solares sin necesidad de perforar las cubiertas. Uno de sus principales elementos diferenciadores es que está fabricado con un 85% de materiales reciclados, lo que favorece la economía circular.

Menos dependencia de las importaciones

La fabricación local de estos soportes permitirá reducir la dependencia de suministros procedentes de la Península y los costes logísticos asociados a su traslado hasta las islas. La iniciativa busca, además, contribuir al empleo industrial y al consumo de productos fabricados en Canarias.

El sistema MFBLOCK está diseñado para proporcionar estabilidad a los paneles fotovoltaicos y favorecer la captación de energía solar. Según la información facilitada por sus promotores, ofrece una elevada durabilidad incluso en entornos especialmente agresivos.

El Cabildo conoce el proyecto

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, asistió este lunes a la presentación de la planta y recorrió las instalaciones para conocer el proceso de fabricación y las características del producto.

Durante la visita, García Brink destacó el papel de la colaboración empresarial para desarrollar una industria más competitiva, innovadora y sostenible. También subrayó la importancia de las energías renovables y de las nuevas soluciones energéticas para avanzar en la descarbonización de la actividad industrial y adaptar el modelo energético a las necesidades de la isla.

El consejero estuvo acompañado por Alejandro Brito, Sebastián Martínez y Pedro José Fernández, gerentes de Prearsa, Green Efficient y Metal Frame Renovables, respectivamente, las empresas responsables del desarrollo de la iniciativa.