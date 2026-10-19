H2O Sports denuncia amenazas y acusa a Teguise y al Cabildo de no regular las rutas de buggies

La empresa de turismo activo H2O Sports Lanzarote ha denunciado lo que considera una campaña de "acoso" contra las excursiones guiadas en buggies que desarrolla en la isla y asegura estar valorando acciones legales contra el Ayuntamiento de Teguise y el Cabildo de Lanzarote.

Según expone la compañía en un comunicado, lleva más de dos años sufriendo un "acoso mediático, técnico y policial" que habría perjudicado tanto a la dirección de la empresa como a las más de 50 familias que, según afirma, dependen de su actividad.

H2O Sports asegura además que trabajadores y turistas han recibido amenazas de muerte e insultos y denuncia episodios como intentos de atropello y la colocación de piedras, troncos y otros obstáculos en las pistas utilizadas durante las excursiones. Estas acusaciones proceden de la propia empresa y no consta por el momento una confirmación independiente de esos hechos.

Un conflicto que viene de atrás

La controversia sobre la circulación de este tipo de vehículos no es nueva en Teguise. En septiembre de 2025, el Ayuntamiento abrió una consulta pública para modificar la ordenanza reguladora del tránsito de quads, con el objetivo de recoger las opiniones de ciudadanos y colectivos afectados antes de elaborar la nueva normativa.

Meses después, el propio Consistorio informó de que trabajaba en una ordenanza sobre vehículos tipo buggy, una cuestión que calificaba como una preocupación reiterada entre vecinos de Guatiza y Los Valles. En aquel momento, el Ayuntamiento planteaba avanzar hacia su prohibición en el municipio.

H2O Sports sostiene, por su parte, que lleva años reclamando al Ayuntamiento y al Cabildo una regulación clara de las pistas y caminos por los que pueden circular estos vehículos. Según la empresa, llegó incluso a plantear una tasa anual para contribuir al mantenimiento de las vías y presentó propuestas para limitar y ordenar la actividad.

¿Qué dice la Ley del Suelo de Canarias?

Una de las reclamaciones de la compañía se apoya en el artículo 80 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que atribuye a los cabildos competencias sobre la red oficial de rutas para vehículos a motor en el medio natural.

La normativa establece además que determinados eventos con vehículos a motor solo pueden desarrollarse por pistas forestales, fuera de espacios naturales protegidos y con la autorización administrativa correspondiente.

H2O Sports defiende que sus excursiones se realizan por pistas habilitadas y fuera de espacios protegidos y cuestiona que, según sostiene, exista una fiscalización mayor sobre los buggies que sobre otras actividades turísticas o vehículos de alquiler. La compañía afirma que en Lanzarote operan menos de 200 buggies pertenecientes al conjunto de empresas del sector, frente a unos 10.000 vehículos de alquiler.

La empresa también asegura que está dispuesta a colaborar en una regulación que establezca recorridos, horarios y límites de vehículos y reclama a las administraciones que reduzcan la tensión generada alrededor de esta actividad.

Por el momento, no consta una respuesta pública reciente del Ayuntamiento de Teguise o del Cabildo de Lanzarote a las acusaciones concretas formuladas por H2O Sports. El conflicto se produce mientras Teguise mantiene abierta desde hace tiempo la revisión de su regulación sobre este tipo de vehículos.