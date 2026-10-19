La llegada de viajeros foráneos a Canarias baja un 1,3% mientras España marca récord

Canarias recibió 1,12 millones de pasajeros internacionales en septiembre, un 1,3% menos que en el mismo mes del año pasado. El descenso contrasta con la evolución del conjunto de España, donde las llegadas desde el extranjero aumentaron un 5,1%, hasta alcanzar los 11,5 millones de viajeros, según los datos de Turespaña.

Las cifras reflejan un comportamiento desigual entre las compañías aéreas que operan en el archipiélago. Las aerolíneas de bajo coste transportaron a 721.661 pasajeros internacionales, un 0,7% más que en septiembre del año anterior. En cambio, las compañías tradicionales registraron 397.936 viajeros, un 4,6% menos.

La tendencia se mantiene en el balance de los nueve primeros meses del año. Entre enero y septiembre, los aeropuertos canarios recibieron 11,57 millones de pasajeros internacionales, un 0,6% menos que en el mismo periodo de 2025.

En ese acumulado, las compañías de bajo coste sumaron 7,31 millones de viajeros, un 2,1% más, mientras que las aerolíneas convencionales transportaron a 4,26 millones, lo que supone una caída del 4,8%.

España crece y Canarias pierde terreno

El retroceso de las islas contrasta con el aumento de las llegadas internacionales al conjunto del país. España recibió 90,9 millones de pasajeros procedentes del extranjero entre enero y septiembre, un 5,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto supone cerca de 4,5 millones de viajeros adicionales.

Europa continuó siendo el principal mercado de origen, con el 85,4% de las llegadas internacionales a España y un crecimiento del 5,2% en septiembre. También aumentaron los pasajeros procedentes de América, un 3,2%, y de Asia, un 2%.

Los datos dibujan una evolución desigual entre el mercado nacional y el canario. Mientras España mantiene el crecimiento de las llegadas internacionales, Canarias registra descensos tanto en septiembre como en el acumulado del año.