La memoria de Arek llega a Polonia con ocho charlas para prevenir ahogamientos

La memoria de Arek Puka, el menor que sufrió un accidente acuático en Tenerife en febrero de 2025 y cuyo cuerpo todavía no ha sido localizado, será el eje de un ciclo de ocho charlas sobre prevención de ahogamientos que se desarrollará esta semana en Polonia.

La iniciativa recorrerá centros educativos e instituciones públicas de Stalowa Wola, ciudad de la que era natural el menor, con el objetivo de enseñar a identificar situaciones de riesgo en el agua y fomentar conductas seguras entre la población.

El programa, organizado con la colaboración de la familia de Arek, se desarrollará bajo el lema El legado de Arek Puka.

Del accidente en Tenerife a una campaña de prevención

Arek sufrió el accidente mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares en la costa del Charco del Viento, en Tenerife. Desde entonces, su cuerpo no ha sido localizado.

Las sesiones estarán dirigidas por Sebastián Quintana, presidente de la asociación Canarias, 1500 Km de Costa y experto en seguridad acuática. El contenido se apoyará en la campaña audiovisual desarrollada por la entidad para mostrar algunas de las situaciones de peligro más habituales entre los bañistas.

Entre ellas figuran las corrientes de retorno y el incumplimiento de advertencias como la bandera roja en las playas.

El objetivo es que quienes participen en las charlas aprendan a reconocer estos riesgos y sepan cómo actuar de forma responsable antes de entrar al agua.

Un equipo vinculado a la búsqueda y a la familia

Junto a Quintana participará Pedro de Gracia Adamczyk, residente en Tenerife, que ejercerá como traductor y que formó parte de los dispositivos de búsqueda del menor.

También viajará la psicóloga Karolina Anna Walczyk, que atendió a la familia de Arek y le prestó apoyo emocional después del accidente.

El ciclo cuenta con el respaldo de varias administraciones y entidades canarias, entre ellas el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

Las ocho sesiones trasladarán así hasta la ciudad natal de Arek un mensaje de prevención ligado a su memoria, con especial atención a aquellos riesgos acuáticos que pueden evitarse mediante información y conductas responsables.