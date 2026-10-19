La Oreja de Van Gogh vuelve a Canarias con Amaia Montero 20 años después

La Oreja de Van Gogh regresará esta semana a Canarias con Amaia Montero de nuevo como vocalista, veinte años después de la última actuación en las islas de la formación con la cantante al frente.

El grupo ofrecerá dos conciertos consecutivos dentro de su gira Tantas cosas que contar Tour 2026. La primera parada será el viernes 23 de octubre en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria.

Un día después, el sábado 24, la banda actuará en el campo de fútbol de Adeje, en el sur de Tenerife.

Amaia Montero vuelve al frente del grupo

Los conciertos forman parte de la gira con la que La Oreja de Van Gogh celebra 30 años de trayectoria y abre una nueva etapa tras el regreso de Amaia Montero como vocalista.

La banda había actuado en Canarias posteriormente, pero la formación con Montero al frente no lo hacía desde 2006, de acuerdo con la información difundida por la productora de los conciertos.

El repertorio de la gira recupera algunas de las canciones más conocidas de la trayectoria del grupo, entre ellas Cuídate, La playa, Puedes contar conmigo, Rosas y 20 de enero.

Dos conciertos en Gran Canaria y Tenerife

La gira también coincide con el 25 aniversario de El viaje de Copperpot, uno de los discos con los que el grupo consolidó su éxito a comienzos de los años 2000.

Canarias contará así con dos paradas consecutivas de la gira, primero en Gran Canaria el 23 de octubre y después en Tenerife el día 24, en el regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh a los escenarios de las islas después de dos décadas.