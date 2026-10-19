La Palma agiliza los sondeos geotérmicos al quedar fuera de la evaluación ambiental simplificada

Los sondeos para investigar el potencial geotérmico de La Palma podrán avanzar después de que el Gobierno de Canarias haya acordado excluir el proyecto Sondeo Isla de La Palma del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.

La decisión, adoptada este lunes por el Consejo de Gobierno, se ampara en el Reglamento europeo 2022/2577, que contempla medidas temporales destinadas a acelerar la implantación de las energías renovables.

El objetivo de los trabajos será determinar si existen en la isla recursos geotérmicos explotables y si reúnen las condiciones necesarias para una futura generación de electricidad.

Fuera de espacios naturales protegidos

Según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico, ninguno de los sondeos previstos se encuentra dentro de espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias o en la Red Natura 2000.

El proyecto ha sido evaluado por personal técnico del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma y contará con protocolos de seguimiento ambiental durante la ejecución de los trabajos.

El Ejecutivo justifica la exclusión señalando que tramitar una evaluación ambiental simplificada podría terminar derivando en un procedimiento ordinario y provocar retrasos en la investigación.

Una fuente capaz de producir las 24 horas

Canarias mantiene una elevada dependencia energética del exterior y un sistema todavía sustentado mayoritariamente en los combustibles fósiles.

Aunque la energía eólica y la solar son actualmente las principales tecnologías renovables implantadas en las islas, ambas dependen de las condiciones meteorológicas.

La geotermia, en cambio, aprovecha el calor almacenado bajo la superficie terrestre y puede ofrecer una producción continua durante las 24 horas del día, sin depender del viento o de la radiación solar.

En función de las características del recurso localizado, puede utilizarse directamente para producir calor o, en los casos de media y alta entalpía, para generar electricidad.

Los sondeos determinarán si el recurso es aprovechable

La utilización de geotermia de alta entalpía para producir electricidad se encuentra todavía en fase de desarrollo en Canarias.

Por ello, los sondeos servirán para conocer las características del subsuelo de La Palma y determinar si existe un recurso con condiciones suficientes para su posterior explotación energética.

Los resultados marcarán así si la geotermia puede convertirse en una nueva fuente de generación eléctrica en La Palma y contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.