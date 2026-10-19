Nueva llegada de 130 migrantes a El Hierro tras un domingo trágico en Canarias

La isla de El Hierro ha vuelto a registrar un desembarco en la ruta atlántica en las primeras horas de este lunes, 19 de octubre. Según las primeras informaciones disponibles, una embarcación con aproximadamente 130 personas a bordo alcanzó la costa herreña en torno a las 4:30 horas de la madrugada.

A falta de la confirmación oficial definitiva sobre la cifra exacta de navegantes y sus condiciones de salud, los equipos de emergencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se desplegaron de inmediato a pie de muelle para poner en marcha el protocolo habitual de filiación y realizar las primeras evaluaciones sanitarias a los recién llegados.

Nueva llegada

Esta nueva travesía se suma a las intervenciones registradas apenas unas horas antes, tras un domingo especialmente dramático en las aguas del archipiélago. Durante la jornada previa, dos cayucos lograron alcanzar el puerto de La Restinga con más de 300 migrantes a bordo, dejando un luctuoso balance de al menos tres personas fallecidas durante la travesía.

Durante el día anterior, los servicios de urgencia tuvieron que emplearse a fondo para estabilizar a numerosos supervivientes que presentaban severas complicaciones de salud derivadas de la dureza del viaje por mar, precisando varios de ellos derivación e ingreso en centros hospitalarios.

Tensión continua sobre los dispositivos de acogida y salvamento

La concatenación de embarcaciones sitúa nuevamente a la isla de El Hierro en el centro de la actualidad migratoria de la región canaria. Los distintos operativos integrados por Salvamento Marítimo, Cruz Roja, fuerzas de seguridad y personal sanitario autonómico mantienen un despliegue ininterrumpido para afrontar las consecuencias logísticas y de atención humana que generan estas llegadas.

El flujo constante por vía marítima exige un esfuerzo sostenido a las infraestructuras de rescate y primera acogida, que continúan operando para garantizar la asistencia inmediata a las personas que logran alcanzar tierra.