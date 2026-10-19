Nueve años de prisión por abusos sexuales continuados a la hija menor de su pareja en Gran Canaria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a un hombre, a nueve años de prisión, por abusar sexualmente de manera continuada de la hija menor de su pareja durante años, que lleva como accesoria la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

El condenado autor criminalmente responsable de un delito continuado de abuso sexual con penetración, en su momento, a una menor, de más de 13 años.

El condenado deberá indemnizar a la víctima con 90.000 euros por los daños morales causados, con aplicación de los intereses legales del art. 576 LEC. Además, tendrá que pagar las costas procesales que se le imponen de ese juicio, incluidas las de la acusación particular.

El condenado, que mantenía una relación sentimental con la madre de la víctima, y además convivían juntos, durante el año 2010 y mediados del año 2015, aprovechaba su condición de figura paterna y de autoridad en la vivienda común, para abusar de la víctima, menor de edad en aquel momento, que estaba integrada en la convivencia familiar y residía en ese domicilio.

El acusado, siempre en el domicilio indicado y en diferentes estancias del mismo, entre el 30 de septiembre de 2010 y mediados del 2015, en un número indeterminado de ocasiones, realizó actos que sabía que menoscababan la libertad e indemnidad sexual de la menor, entre otros, en besarla, tocarle los senos y sus partes íntimas e introducirle los dedos en la vagina, todo ello contra la voluntad de la joven, aprovechando su superioridad frente a la víctima.

Actos de abuso continuados por parte del condenado

El 30 de septiembre de 2010, tras el almuerzo, el acusado se aproximó a la víctima, quien se encontraba tumbada en el sofá jugando a la consola, se sentó junto a ella, acarició el estómago de la menor, levantándole para ello su camisa, introdujo su mano dentro de los pantalones de esta, primero por encima de las bragas y, posteriormente, debajo de las mismas, y acarició las partes íntimas de la menor.

Entre septiembre de 2010 y febrero de 2012, el acusado había recibido en el domicilio a diversos amigos, entró en la habitación de la menor, que se hallaba indispuesta, tumbada en su cama, se sentó sobre la cama, puso boca arriba a la menor y separó sus piernas para, a continuación, con su mano, acariciar sus partes íntimas bajo las bragas de esta.

Además, entre febrero de 2012 y febrero de 2013, el acusado accedió a la habitación de la víctima, quien se encontraba en su interior, acostada en la cama, se sentó sobre esta, acarició las partes íntimas de la menor y, finalmente, le introdujo un dedo en la vagina.

En otra de las ocasiones, después entre febrero de 2013 y febrero de 2015, el acusado pidió a la joven que fuera al garaje de la vivienda y, una vez esta estuvo allí, metió su mano dentro del pantalón de la menor, le bajo las bragas, e introdujo sus dedos en el interior de su vagina. Asimismo, el acusado, cogió la mano de la víctima y se la llevó hasta su pene erecto.

El último de los abusos descritos en la sentencia, también en febrero de 2015, el acusado pidió a la menor que fuera a su despacho, a fin de enseñarle una moneda de coleccionista, para, una vez esta accedió a su interior, besarla en la boca, poniéndola contra la pared, tratando de introducir su lengua en su interior, pero no lo consiguió al mantener a la víctima completamente rígida y cerrada la mandíbula. El acusado, a continuación, metió su mano en el interior de las bragas de la menor e introdujo sus dedos en su vagina.

La menor rechazaba esos abusos

El acusado realizó esos abusos siempre a sabiendas de que la menor los rechazaba y no los consentía, y sin que ella pudiera evitarlos dada la situación de miedo y angustia que le provocaron los distintos ataques contra su libertad sexual y el temor que sentía por si misma y su madre, que convivía y dependía económicamente del acusado, y por el estado de salud de su padre, que padece de aneurismas, si se enteraba de lo que le estaba pasando, pues en todos ellos ella permanecía siempre inmóvil e inerte, sin participar en los mismos y evitando toda clase de contacto visual con el acusado, hallándose incluso en ocasiones indispuesta físicamente.

La menor, de actualmente 29 años, como consecuencia de los abusos sufridos, experimenta una reacción mixta de ansiedad-depresión. Los síntomas que mantiene son lagunas mentales, introversión, conductas evitativas, rechazo a los adultos cuando era menor y al contacto físico en la actualidad, ansiedad, subidas de tensión arterial, pesadillas, tristeza y conductas autolesivas, así como incidentes hipertensivos por somatización de la situación estresante, habiendo requerido tratamiento psicológico posterior.

Otras medidas para el condenado

Al condenado por esos abusos se le impone igualmente la prohibición de aproximarse a la víctima durante 20 años, a su domicilio, lugar de estudios y cualquier lugar frecuentado por ella, manteniendo una distancia mínima de 500 metros, así como la prohibición, durante ese tiempo, de comunicarse con ellas por cualquier medio. Además de la inhabilitación especial durante 20 años para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.

Entre otras medidas más, se le impone la medida de libertad vigilada por el tiempo de 10 años a cumplir con posterioridad al cumplimiento de las penas privativas de libertad impuestas.

Según marca la sentencia, la representación del condenado interpuso un recurso de apelación contra dicho fallo dictada en febrero de 2025 por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.