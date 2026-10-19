PSOE, Sí se puede y Nueva Canarias impulsan una moción de censura contra el alcalde de San Juan de la Rambla

El Ayuntamiento de San Juan de la Rambla podría cambiar de alcalde después de que el PSOE, Asamblea Unificada del Pueblo-Sí se puede (AUP-SSP) y Nueva Canarias hayan anunciado una moción de censura contra el actual regidor, Juan Ramos Reyes, de Coalición Canaria (CC). Las tres formaciones prevén presentar la iniciativa este martes y proponen al socialista Jesús Ezequiel Domínguez González para asumir la Alcaldía.

El movimiento llega después de que Juan Siverio, de AUP-Sí se puede y primer teniente de alcalde, haya renunciado a sus responsabilidades de gobierno y a las áreas municipales que tenía asignadas. El concejal mantiene su acta y su decisión rompe el equilibrio del acuerdo que sostenía al Ejecutivo local desde las elecciones municipales de 2023.

Una alianza para cambiar la Alcaldía

La iniciativa reúne a tres formaciones que hasta ahora ocupaban posiciones distintas en el Ayuntamiento. El PSOE y Nueva Canarias estaban en la oposición, mientras que AUP-Sí se puede formaba parte del gobierno municipal junto a Coalición Canaria y el Partido Popular.

Los grupos promotores plantean que Jesús Ezequiel Domínguez, concejal socialista, sustituya a Juan Ramos al frente del Consistorio. La operación necesitará los apoyos suficientes en el pleno para prosperar, en una corporación integrada por once concejales.

Tras las elecciones de 2023, CC, AUP-Sí se puede y PP sumaron seis ediles y conformaron el gobierno municipal. El PSOE cuenta con cuatro representantes y Nueva Canarias, con uno. La salida de Siverio de las responsabilidades ejecutivas y su acercamiento a la oposición abren ahora la posibilidad de una nueva mayoría.

La salida de Juan Siverio precipita la crisis

La decisión del primer teniente de alcalde supone un punto de inflexión en el mandato. Siverio ha anunciado que abandona sus responsabilidades municipales por discrepancias con el funcionamiento del gobierno local y ha adelantado que explicará los motivos de su decisión.

El edil había cuestionado la gestión del alcalde y la forma de adoptar determinadas decisiones. Entre sus críticas figuran la falta de planificación y organización y las discrepancias sobre la gestión de las áreas municipales que tenía bajo su responsabilidad.

La ruptura se produce, además, en un contexto de tensión política entre el gobierno y la oposición. El PSOE había reclamado explicaciones sobre la situación del alcalde y había pedido que el Ayuntamiento se personara en una causa judicial relacionada con Juan Ramos, un asunto que deberá tratarse de forma separada de la iniciativa política.

Los promotores explicarán los motivos de la moción

Las tres formaciones han anunciado una comparecencia para exponer las razones políticas e institucionales que justifican, a su juicio, la presentación de la moción de censura. En ella también darán a conocer oficialmente a Jesús Ezequiel Domínguez como candidato a la Alcaldía.

La iniciativa abre un nuevo escenario político en San Juan de la Rambla y pone en cuestión la continuidad del gobierno encabezado por Coalición Canaria. El cambio, sin embargo, no se producirá hasta que la moción siga el procedimiento legal y sea sometida a la correspondiente votación.