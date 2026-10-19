Santa Cruz aprueba un presupuesto de 388,2 millones para 2027 con 57,4 millones en inversiones

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife contará en 2027 con un presupuesto consolidado de 388,2 millones de euros, un 1,8% más que en 2026. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este lunes a unas cuentas que prevén 57,4 millones para inversiones y 57,4 millones para políticas de protección y promoción social.

El presupuesto incluye tanto las cuentas de la Corporación municipal como las de sus entidades dependientes, con una previsión de 388,2 millones de euros en ingresos y 388 millones en gastos. Por áreas, los servicios públicos básicos concentran la mayor dotación, con 167,1 millones de euros, seguidos de las actuaciones de carácter general, con 68,1 millones, y las partidas de educación, cultura y deportes, que suman 61,1 millones.

8,6 millones para renovar las calles

Entre las inversiones previstas para 2027 destacan los 8,6 millones de euros destinados a renovar y mejorar las vías públicas municipales. Dentro de esta partida, el Ayuntamiento reserva 700.000 euros para la repavimentación de la calle Santiago.

Las cuentas también incluyen 2,8 millones de euros para el proyecto del parque inclusivo Santa Catalina, en La Gallega, y 1,1 millones para actuaciones de mejora en la playa de Las Teresitas.

Además, el presupuesto contempla la continuidad de proyectos como el Parque Cultural Viera y Clavijo y la rehabilitación del Teatro Guimerá, junto con actuaciones relacionadas con las infraestructuras, los equipamientos y el mantenimiento de los espacios públicos.

Más dinero para servicios sociales y empleo

El área de protección y promoción social dispondrá de 57,4 millones de euros, frente a los 52,8 millones presupuestados en 2026. De esa cantidad, 45,9 millones se destinarán a servicios sociales y promoción social, mientras que otros 7,3 millones financiarán actuaciones de fomento del empleo.

En educación, cultura y deportes, la dotación conjunta alcanzará los 61,1 millones de euros. Cultura contará con 27,1 millones, deportes con 16,7 millones y educación con 13,3 millones.

En el ámbito deportivo, las subvenciones concedidas mediante concurrencia competitiva aumentarán de 250.000 euros en 2026 a 280.000 euros en 2027 para respaldar proyectos de asociaciones y clubes.

167 millones para los servicios públicos

Los servicios públicos básicos concentrarán 167,1 millones de euros. Esta área engloba partidas relacionadas con la seguridad ciudadana, la movilidad, la vivienda, el urbanismo, el bienestar comunitario y el medio ambiente.

Por su parte, las actuaciones de carácter económico dispondrán de 18,5 millones de euros. Esta cantidad es inferior a la del ejercicio anterior, en el que se incluyeron partidas específicas para renovar la flota de guaguas y electrificar instalaciones vinculadas al transporte público.

El funcionamiento general de la Administración municipal contará con otros 68,1 millones de euros.

Las cuentas del Ayuntamiento ascienden a 376,5 millones

Al margen del presupuesto consolidado, las cuentas del Ayuntamiento de Santa Cruz, consideradas individualmente, ascienden a 376,5 millones de euros en ingresos y gastos. Una de las novedades organizativas es la incorporación de los créditos presupuestarios del Organismo Autónomo de Cultura, dentro del proceso previsto para su disolución.

El presupuesto general integra también las cuentas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la entidad pública empresarial Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, la Sociedad de Desarrollo, Viviendas, Proyectos y Obras Municipales y la Fundación Canaria Santa Cruz Sostenible.

En conjunto, las previsiones para 2027 contemplan 345,5 millones de euros en ingresos corrientes y 317,1 millones en gastos corrientes, además de los 57,4 millones destinados a inversiones.