Torres veta el retorno de menores y se escuda en el "comodín Meloni"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a dar un no rotundo a cualquier alternativa legislativa que permita revisar la gestión de los menores migrantes no acompañados. Cuestionado en la cadena SER sobre la propuesta del Partido Popular para modificar la Ley de Extranjería, Torres se cerró en banda: "No, y lo digo con absoluta contundencia, y lo sabe el Partido Popular". Sin embargo, en lugar de ofrecer mecanismos de auxilio inmediato ante la saturación que sufren las comunidades autónomas, el titular de Política Territorial prefirió desviar el foco hacia el escenario internacional recurriendo a la gestión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. "¿Cuántos menores no acompañados han salido de Italia, por ejemplo, a Libia? Cero", alegó Torres para calificar de "engaño" el plan de la oposición, eludiendo abordar la falta de capacidad de respuesta que afrontan los centros de acogida españoles.

Oídos sordos a la sobrecarga en sanidad, educación y vivienda

La respuesta del ministro frena de raíz el cambio de orientación presentado en Tenerife por el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien defendió la necesidad de pasar de un debate estancado sobre las cuotas de reparto a una política centrada en el retorno con sus familias o en la asunción de tutela por parte de sus países de origen. Desde la formación popular se advirtió de que la acogida no puede ser indefinida ante la extrema tensión que soportan los servicios públicos esenciales en España, con especial incidencia en áreas clave como la sanidad, la educación y la vivienda. Ante este diagnóstico sobre el agotamiento de las infraestructuras públicas, Torres prefirió ignorar la presión asistencial e insistir de forma rígida en la imposibilidad de aplicar el retorno, encorsetando la acción del Ejecutivo central en el reparto interterritorial obligatorio.

Alarde de expulsiones de adultos y recurso a la confrontación con Vox

En un intento por defender la contundencia del Ejecutivo en las fronteras, Torres presumió del balance de devoluciones ejecutadas desde Ceuta, destacando la repatriación de más de 12.000 personas hacia Marruecos. No obstante, el propio ministro tuvo que admitir que la totalidad de estos retornos correspondió exclusivamente a personas mayores de edad ("todos son mayores de edad"), reconociendo implícitamente que la vía estatal sigue sin dar solución al colapso en la atención a los menores. Lejos de tender puentes con las autonomías afectadas, el ministro optó por llevar la controversia al terreno partidista reprochando al PP su rechazo al mecanismo de distribución regional y agitando el fantasma de un hipotético gobierno entre los populares y Vox para evitar responder por la parálisis de su propia gestión.