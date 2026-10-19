Tres migrantes mueren rumbo a El Hierro y Canarias reclama una respuesta «definitiva» al Estado

La muerte de tres migrantes este fin de semana en un cayuco que intentaba alcanzar las costas de El Hierro ha llevado al Gobierno de Canarias a reclamar al Estado una respuesta "decidida y definitiva" ante la situación migratoria en el archipiélago.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, trasladó esta petición este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde aseguró que las islas no pueden normalizar las muertes que continúan produciéndose en la ruta atlántica.

Cabello sostuvo además que Canarias sigue afrontando esta situación sin una respuesta estatal que el Ejecutivo autonómico considere suficiente y recordó que otros territorios fronterizos, como Ceuta y Melilla, también se enfrentan a las llegadas migratorias.

Más de 2.300 llegadas en octubre

Según los datos expuestos por el portavoz, en lo que va de octubre han llegado a Canarias 2.308 migrantes, frente a los 808 contabilizados en el mismo periodo de 2025.

La diferencia supone un incremento del 185%, mientras que en septiembre el aumento interanual fue del 172%, según las cifras facilitadas durante la comparecencia.

En el conjunto de 2026, Cabello situó en 9.546 el número de migrantes llegados al archipiélago.

Canarias tutela actualmente a 2.614 menores migrantes

Entre las personas llegadas durante octubre figuran 238 menores migrantes no acompañados. En lo que va de año, la cifra asciende a 629 menores de 18 años.

Actualmente, la comunidad autónoma tutela a 2.614 menores migrantes, una situación que Cabello calificó de "completamente insostenible" y vinculó a la falta de una respuesta estatal efectiva para los territorios fronterizos.

El portavoz también criticó que la gestión migratoria continúe formando parte de la confrontación política mientras islas como El Hierro afrontan de manera directa las consecuencias de las llegadas.

Tras las tres nuevas muertes registradas este fin de semana, el Gobierno de Canarias volvió a reclamar al Ejecutivo central que aborde la situación migratoria y dé una respuesta que permita afrontar tanto las llegadas como la atención a las personas migrantes y a los menores bajo tutela autonómica.